«Плата за дождь» позволит избежать повышения тарифов

|19 января 2017
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Комментируя вопрос журналистов о «плате за дождь», которую пытается ввести горводоканал, мэр принял сторону коммунального предприятия.
- Это способ продержаться на плаву и не повышать тариф. Ведь какие бы жесткие требования не выдвигал ДТЭК, предприниматели уже с ним не спорят. Хотя в самом начале сотрудничества претензий было много. Нет и такого неприятия при заключении договоров с горгазом. С говодоканалом при заключении договоров этот пункт был давно прописан, но плата не взималась. Поэтому сейчас имеем то, что имеем, - считает Вадим Лях.
По его мнению, со временем ситуация войдет в колею, в том плане, что предприниматели смирятся.
- Сейчас все совпало — и увеличение налогов, и общая ситуация в бизнесе. А тут еще и это. Но думаю, что договоры будут приведены в соответствие с единым образцом, потому что другого выхода нет, - говорит мэр.
Вадим Лях рассказал, что, вступая в должность, новый начальник «Славгорводоканала» взял с него слово не использовать рычаги местного влияния, когда он будет наводить порядок. Мэр пообещал.
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Комментируя вопрос журналистов о «плате за дождь», которую пытается ввести горводоканал, мэр принял сторону коммунального предприятия.