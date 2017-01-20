Славянск провел торги на ремонт двух общежитий

|20 января 2017
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Победитель в тендерах на реконструкцию двух славянских общежитий еще не определен. Об этом на пресс-конференции 17 января рассказал городской голова Вадим Лях.
Торги по системе «Прозоро» состоялись 16-го числа. На ремонт общежития, расположенного на ул. Вокзальной (Свердлова), 8, подали заявки 5 претендентов, на общежитие по Светлодарской (Чубаря), 28А — заявились трое участников.
Напомним, что общежития ждут реконструкции по программе «Жилье для переселенцев» уже третий год. В 2016-м тендер на выполнение работ проводился не один раз, однако никого из подрядчиков конкурсное предложение не заинтересовало. В связи с этим смету, составленную еще в 2015 году, адаптировали к нынешним реалиям. Теперь на капремонт общежития по адресу ул. Вокзальная, 8, выделяют 11,7 млн. грн. (раньше было 8,3 млн. грн.), по адресу ул. Светлодарская 28а – 10 млн. грн. (7,5 млн. грн.)
В обоих торгах наименьшую стоимость предложило ООО «Финансовая строительная компания «Луч». На Вокзальной фирма готова провести работы за 7 млн. 364 тыс. 301 грн., на Светлодарского — за 7 млн. 260 тыс. 982,02 грн. В данный момент эта же компания занимается ремонтом общежитий в Краматорске.
- Сейчас идет проверка документов фирмы, предложившей минимальную сумму. Поэтому победитель тендера будет назван к концу следующей недели, - объяснил Вадим Лях.
По его словам, в системе «Прозоро» «есть как плюсы, так и минусы», и меньшая цена не всегда означает качество.
- К сожалению, нельзя создать «черный список» фирм, которые выигрывали бы торги, а потом их работа вызывала бы претензии. Я выносил такое предложение на рассмотрение области, но мне ответили, что это может нести в себе коррупционную составляющую. Поэтому все шишки набиваем самостоятельно, - говорит мэр Славянска.
Ручаться, что фирма-победитель сделает ремонт качественно и в срок, нельзя. В Славянске уже сталкивались с подобными случаями. Например, город вошел в зиму с недоремонтированными дорогами. А в эпопее с ремонтом детсада №26 наступила судебная стадия.
- У нас есть два выхода: либо судиться и затягивать дело на неопределенный период. Либо, увидев брак или задержку в работе подрядчиков, дождаться, пока они доведут ремонт до конца, а потом заставлять исправлять погрешности. Многие фирмы сейчас нахватаются подрядов, заранее зная, что в срок их выполнить не смогут, - резюмировал мэр.
Выход, по его мнению, может быть один — жестко прописывать условия контракта и постоянно контролировать работы.
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Победитель в тендерах на реконструкцию двух славянских общежитий еще не определен. Об этом на пресс-конференции 17 января рассказал городской голова Вадим Лях.