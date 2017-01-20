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Фотофакт

Архитектурное наследие

Мэрия купит квартиры семьям, потерявшим жилье. Правда, не всем

Светлана Вьюниченко
20 января 2017 Просмотров: 199 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Город намерен купить 13 квартир на вторичном рынке жилья для славянцев, чье жилье было разрушено в результате боевых действий и до сих пор не восстановлено. 

На данный момент в городе насчитывается 26 таких семей. Но жилье купят лишь тем, кто подтвердил, что пострадавшая квартира была в коммунальной собственности. Выделять бюджетные средства на покупку жилья для тех, у кого оно было приватизировано, не позволяет закон.  

- Сначала мы хотели для этих целей купить и достроить дом возле молокозавода, но владельцы продают его на стройматериалы. Поэтому будем покупать квартиры на вторичном рынке. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении депутатов, - объяснил Вадим Лях на пресс-конференции.

По его словам, нормы площади на одного человека пока не определены: то ли это будет 9 кв. м., то ли 12. Но в любом случае, семья из трех человек меньше «двушки» не получит. При этом первый и последний этажи покупать не будут.

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Комментарии к статье «Мэрия купит квартиры семьям, потерявшим жилье. Правда, не всем»

Город намерен купить 13 квартир на вторичном рынке жилья для славянцев, чье жилье было разрушено в результате боевых действий и до сих пор не восстановлено. 

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