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Фотофакт

Дороги или автодром

Капремонт фильтровальной закончен, но новый потенциал еще не используется

Антон Скворцов
24 января 2017 Просмотров: 171 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Восстановленный фильтр. Для запуска в эксплуатацию сюда необходимо засыпать кварцевый песок. Фото - Антон Скворцов.

Капитальный ремонт фильтровальной станции «Славгорводоканала», который начался летом прошлого года и продлился на несколько месяцев дольше запланированного срока — то из-за отсутствия средств, то из-за несвоевременной поставки материалов — наконец завершен.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. На водонапорную башню установлен новый резервуар, заменены подводящие трубопроводы, стены конструкции укреплены с помощью торкретирования. 

наша справка

Торкретирование - нанесение на поверхность бетонных или железобетонных конструкций слоя бетона или других строительных растворов. Раствор (торкрет) наносится под давлением сжатого воздуха, в результате чего частицы цемента плотно взаимодействуют с поверхностью конструкции, заполняя трещины, раковины и мельчайшие поры.

В здании станции восстановлен один из двух нерабочих фильтров и две чаши осветлителей. Изготовлены и смонтированы два новых смесителя, где происходит коагуляция воды на первичном этапе очистки. Теперь фильтровальная способна двукратно увеличить объем очищаемой воды — с 5 до 10-11 тысяч кубических метров в сутки. Между тем, новые возможности объекта пока не используются. 

Как объяснил главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко, имеющийся накопительный резервуар не позволяет аккумулировать дополнительные 5 тысяч кубометров воды. В связи с этим часть дополнительного объема предполагается направить в центральную часть города и «хвост» водовода №6, который питает улицу Вокзальную (Свердлова). Это позволит сократить объем поставок от КП «Компания «Вода Донбасса», за счет которых сейчас обеспечивается водоснабжение указанных районов. Но для этого прежде необходимо изменить схему водоснабжения города, соединив сети микрорайона Артема с сетями, подающими воду на город. 

Кроме того, по словам Алексея Шурко, увеличение мощности фильтровальной позволит максимально приблизить режим водоснабжения микрорайонов Артема и Лесного к долгожданному круглосуточному. 

Добавим, что изменение схемы водоснабжения является не единственным условием для запуска новых мощностей. Кроме этого, для обновленного резервуара-фильтра необходимо приобрести кварцевый песок. Алексей Шурко отметил, что приобретение фильтровального материала числится в плане закупок на текущий год. 

Когда восстановленное оборудование будет запущено в работу, не уточняется.

 

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Комментарии к статье «Капремонт фильтровальной закончен, но новый потенциал еще не используется»

Капитальный ремонт фильтровальной станции «Славгорводоканала», который начался летом прошлого года и продлился на несколько месяцев дольше запланированного срока — то из-за отсутствия средств, то из-за несвоевременной поставки материалов — наконец завершен.

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