Капремонт фильтровальной закончен, но новый потенциал еще не используется

|24 января 2017
|Просмотров: 171
|
Капитальный ремонт фильтровальной станции «Славгорводоканала», который начался летом прошлого года и продлился на несколько месяцев дольше запланированного срока — то из-за отсутствия средств, то из-за несвоевременной поставки материалов — наконец завершен.
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. На водонапорную башню установлен новый резервуар, заменены подводящие трубопроводы, стены конструкции укреплены с помощью торкретирования.
Торкретирование - нанесение на поверхность бетонных или железобетонных конструкций слоя бетона или других строительных растворов. Раствор (торкрет) наносится под давлением сжатого воздуха, в результате чего частицы цемента плотно взаимодействуют с поверхностью конструкции, заполняя трещины, раковины и мельчайшие поры.
В здании станции восстановлен один из двух нерабочих фильтров и две чаши осветлителей. Изготовлены и смонтированы два новых смесителя, где происходит коагуляция воды на первичном этапе очистки. Теперь фильтровальная способна двукратно увеличить объем очищаемой воды — с 5 до 10-11 тысяч кубических метров в сутки. Между тем, новые возможности объекта пока не используются.
Как объяснил главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко, имеющийся накопительный резервуар не позволяет аккумулировать дополнительные 5 тысяч кубометров воды. В связи с этим часть дополнительного объема предполагается направить в центральную часть города и «хвост» водовода №6, который питает улицу Вокзальную (Свердлова). Это позволит сократить объем поставок от КП «Компания «Вода Донбасса», за счет которых сейчас обеспечивается водоснабжение указанных районов. Но для этого прежде необходимо изменить схему водоснабжения города, соединив сети микрорайона Артема с сетями, подающими воду на город.
Кроме того, по словам Алексея Шурко, увеличение мощности фильтровальной позволит максимально приблизить режим водоснабжения микрорайонов Артема и Лесного к долгожданному круглосуточному.
Добавим, что изменение схемы водоснабжения является не единственным условием для запуска новых мощностей. Кроме этого, для обновленного резервуара-фильтра необходимо приобрести кварцевый песок. Алексей Шурко отметил, что приобретение фильтровального материала числится в плане закупок на текущий год.
Когда восстановленное оборудование будет запущено в работу, не уточняется.
— 20 января 2017 —
Город намерен купить 13 квартир на вторичном рынке жилья для славянцев, чье жилье было разрушено в результате боевых действий и до сих пор не восстановлено.
— 20 января 2017 —
Победитель в тендерах на реконструкцию двух славянских общежитий еще не определен. Об этом на пресс-конференции 17 января рассказал городской голова Вадим Лях.
— 19 января 2017 —
Комментируя вопрос журналистов о «плате за дождь», которую пытается ввести горводоканал, мэр принял сторону коммунального предприятия.
— 19 января 2017 —
На протяжении двух месяцев в Славянском краеведческом музее работает проект «Музей открыт на ремонт» - половина срока, таким образом, пройдена. Подведение промежуточных итогов проекта состоялось 12 января.
Приветствую, гость! Вход
25 января 2017
«Сапфир-1» по-прежнему выступает без потерь
Одиннадцать наград славянских самбистов и семь мест в сборной области
Уэйн Руни вошел в историю «Манчестер Юнайтед»
«Шахтер» и «Динамо» побеждают в Испании
24 января 2017
Мэр против факельных шествий: борьба объявлена
Владимир Котов - заслуженный работник культуры Украины
Об успешном прохождении ВНО нужно задуматься гораздо раньше 11-го класса
На фильтровальной освятили воду
Инвестиционные риски на рынке Форекс
День соборности в Славянске: концерт и факельное шествие
Капремонт фильтровальной закончен, но новый потенциал еще не используется
20 января 2017
Мэрия купит квартиры семьям, потерявшим жилье. Правда, не всем
Славянск провел торги на ремонт двух общежитий
Краматорские малолетние беглецы успели добраться до Андреевки
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Капремонт фильтровальной закончен, но новый потенциал еще не используется»
Капитальный ремонт фильтровальной станции «Славгорводоканала», который начался летом прошлого года и продлился на несколько месяцев дольше запланированного срока — то из-за отсутствия средств, то из-за несвоевременной поставки материалов — наконец завершен.