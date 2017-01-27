В честь 10-летия «Водопонижению» подарили... «золотую» калошу

В 2017 году исполняется 10 лет с момента основания КП «Водопонижение». С юбилейной датой коллектив предприятия на аппаратном совещании 24 января поздравил Вадим Лях.

Мэр отметил, что «Водопонижение» является единственным в Украине профильным предприятием, которое занимается борьбой с грунтовыми водами города (как известно, оно стало преемником эксплуатационного участка защиты города от подтопления). Кроме того, позже в функции «Водопонижения» вошло содержание городских дорог.

Вадим Лях отметил курьезные моменты, которые случались в процессе нанесения дорожной разметки, и вручил за них шуточный «приз» - «золотую» калошу и фото с соответствующими эпизодами. А всерьез пожелал осуществления задуманных планов и удачи во всех начинаниях.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

· За прошлую неделю силами «Славгорводоканала» устранены 35 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 58 засоров канализации. Среднесуточный объем подачи воды от КП «Компания «Вода Донбасса» составил 19,7 тысячи кубометров, с фильтровальной станции — 4,6 тысячи (данные за позапрошлую неделю — 19,9 и 4,9 тысячи м3 соответственно).

· По информации УСЗН, получателями субсидий в Славянске являются 29,5 тысячи семей.