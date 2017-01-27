|25 января 2017
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В 2017 году исполняется 10 лет с момента основания КП «Водопонижение». С юбилейной датой коллектив предприятия на аппаратном совещании 24 января поздравил Вадим Лях.
Мэр отметил, что «Водопонижение» является единственным в Украине профильным предприятием, которое занимается борьбой с грунтовыми водами города (как известно, оно стало преемником эксплуатационного участка защиты города от подтопления). Кроме того, позже в функции «Водопонижения» вошло содержание городских дорог.
Вадим Лях отметил курьезные моменты, которые случались в процессе нанесения дорожной разметки, и вручил за них шуточный «приз» - «золотую» калошу и фото с соответствующими эпизодами. А всерьез пожелал осуществления задуманных планов и удачи во всех начинаниях.
· За прошлую неделю силами «Славгорводоканала» устранены 35 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 58 засоров канализации. Среднесуточный объем подачи воды от КП «Компания «Вода Донбасса» составил 19,7 тысячи кубометров, с фильтровальной станции — 4,6 тысячи (данные за позапрошлую неделю — 19,9 и 4,9 тысячи м3 соответственно).
· По информации УСЗН, получателями субсидий в Славянске являются 29,5 тысячи семей.
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Комментарии к статье «В честь 10-летия «Водопонижению» подарили... «золотую» калошу»
В 2017 году исполняется 10 лет с момента основания КП «Водопонижение». С юбилейной датой коллектив предприятия на аппаратном совещании 24 января поздравил Вадим Лях.