Начальник теплосети ответил на вопрос о потерях

Такой вывод он сделал на основании собственных наблюдений — над тепловыми коммуникациями чернеет оттаявшая земля. «Идешь, и видно — трава растет. Я уже некоторым бизнесменам советовал — давайте поставим тепличку и будем выращивать зелень», - поделился мужчина и посоветовал комиссии по энергоэффективности, которая работает при исполкоме, обратить внимание на эту проблему.

Начальник ПЕ «Славянсктеплосеть» Сергей Микитишин объяснил, что в данном случае речь идет о трубах, которые были проложены несколько десятков лет назад, когда не было современных технологий утепления. По его словам, сейчас в процессе плановой замены устаревших коммуникаций предприятие старается максимально использовать трубы с изоляцией из пенополиуретана.