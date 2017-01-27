Как в городе борются с сосульками

Частая смена морозов оттепелями нынешней зимой, кроме гололеда, обозначила еще одну проблему для коммунальных служб — сосульки, свисающие с крыш многоэтажек.

Ледяные сталактиты достигают метровой длины. Падая, они порой разбивают пластиковые навесы над входами в объекты соцкультбыта и представляют реальную угрозу для горожан. Так, на днях осколки разбившейся о навес сосульки осыпали мужчину, который шел в центре города по улице Банковской (Юных Коммунаров). Услышав шум, прохожий успел закрыться рукой. С большой долей вероятности можно предположить, что подобные случаи не единичны.

Комментируя ситуацию, начальник УЖКХ Андрей Чичкан сообщил, что жэки по возможности занимаются ликвидацией сосулек. Если такой возможности нет, на опасных участках ставят ограждения с предупредительными надписями.

В свою очередь, Вадим Лях выразил мнение, что к борьбе с сосульками должна подключиться комиссия по благоустройству. «В общественных местах нужно привлечь предприятия, чтобы они тоже навели порядок», - сказал он, очевидно имея в виду арендаторов либо собственников помещений.