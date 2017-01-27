Откуда берутся проблемы с адресами

У горожан продолжают возникать казусные ситуации из-за неточностей в документах, которые были допущены отдельными чиновниками, говорит директор БТИ Валерий Бондаренко.

Последний случай — полдома, которые в свое время при регистрации гражданина были обозначены как квартира. Таким образом, в правоустанавливающих документах и паспорте получились разные адреса.

«Одна вторая часть дома — это не квартира номер один или буква «А», - отметил Бондаренко, объяснив, что новые адреса объектам недвижимости присваиваются управлением архитектуры посредством решения исполкома, а заключения о возможности раздела дома дает Бюро технической инвентаризации.