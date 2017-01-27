Откуда берутся проблемы с адресами

|25 января 2017
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У горожан продолжают возникать казусные ситуации из-за неточностей в документах, которые были допущены отдельными чиновниками, говорит директор БТИ Валерий Бондаренко.
Последний случай — полдома, которые в свое время при регистрации гражданина были обозначены как квартира. Таким образом, в правоустанавливающих документах и паспорте получились разные адреса.
«Одна вторая часть дома — это не квартира номер один или буква «А», - отметил Бондаренко, объяснив, что новые адреса объектам недвижимости присваиваются управлением архитектуры посредством решения исполкома, а заключения о возможности раздела дома дает Бюро технической инвентаризации.
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У горожан продолжают возникать казусные ситуации из-за неточностей в документах, которые были допущены отдельными чиновниками, говорит директор БТИ Валерий Бондаренко.