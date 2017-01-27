Возле ООШ №12 залили каток

В центральном районе Славянска появился каток. По решению городских властей работники жэу «Лира ЛТД» залили водой огороженную сеткой площадку, которая находится между домами №№56, 58 и 60 на улице Васильевской (Октябрьской Революции) и школой №12.

Заполнение площадки водой началось в понедельник, 23 января, и продолжалось двое суток. Первоначально воду планировали доставлять автоцистернами, как это было сделано в прошлом году на центральной площади. Но затем, с разрешения «Славгорводоканала», заливать каток решили из шланга, который сотрудники ГСЧС подключили к ближайшему гидранту.

В ближайшие дни синоптики обещают сильные морозы, так что ледяная поверхность должна получиться прочной. Все желающие могут приходить на каток с собственными коньками уже в четверг.