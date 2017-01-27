В Славянске карантин из-за чумы свиней

В Славянске зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Официально вирус был подтвержден 20 января, когда анализы, взятые специалистами у животных, доставили в лабораторию в Днепр.

Как рассказал заместитель городского головы Юрий Подлесный, опасное заболевание обнаружили в одном из частных хозяйств мкр-на Славкурорт. Когда на подворье заболел и умер поросенок, хозяин обратился к ветеринарам. Те и установили наличие смертоносного для свиней вируса.

На сегодняшний день уничтожено 6 животных. Поскольку закапывать их нельзя, а крематория в городе нет, останки просто сожгли на костре. В радиусе трех километров от места выявления заболевания объявлен карантин. Доступ в эту зону ограничен - его перекрывают военные и полицейские кордоны. Пропускают лишь местных жителей, для них обязательна санитарная обработка обуви и автомобиля.

К карантинным мероприятиям местное население относится с пониманием. Гораздо больше людей волнует вопрос: не угрожает ли тотальное уничтожение всему поголовью свиней, которое растят славянцы в своих домохозяйствах.

По словам Юрия Подлесного, на сегодня такой опасности нет.

- Было много тревожных звонков. Вопрос в них один: «Что будет с нашими свиньями?» Отвечаю: ничего не будет. Если животные здоровы, их вакцинируют, и они доживут свой свиной век, - говорит заммэра.

На сегодняшний день ветеринарные медики пытаются выяснить, что послужило причиной заболевания. Основной версией является скармливание свиньям пищевых отходов. Хотя, говорят специалисты, рассматриваются и другие варианты.

К карантинным мероприятиям подключилась и полиция. На выездах из Славянского района установлены полицейские патрули. Их задача - не допустить за пределы пострадавшей зоны вывоза мяса или животных. Кроме того, как объяснили в пресс-службе Славянского ГО, проводятся проверки на местных рынках. Сейчас там запрещено торговать живыми свиньями, мясом и другими продуктами свиноводства без документов санитарной ветслужбы.

В первый же день проверок правоохранители составили два админпротокола по фактам реализации мяса и сала на улицах города.

- Должны быть документы, выданные санитарно-ветеринарной службой. Если таковых нет, торговать нельзя. Также продукцию без перечня документов не выпустят за пределы карантинной зоны, - говорят полицейские.

Добавим, что в Славянске ограничительные мероприятия будут действовать до полной локализации и ликвидации смертельно опасной для свиней болезни. Предположительно, это займет от 40 до 60 дней.

Отметим, что африканская чума свиней не угрожает людям и другим животным. Она поражает исключительно хавроний. Безусловно вспышка и карантин негативно отразятся на благосостоянии местных фермеров.