В Славянске решат, назвать ли библиотеку именем Петренко

— 27 января 2017 —

Вопреки первоначальным планам, ремонт фасада дома №4 на улице Шевченко в прошлом году завершен так и не был: штукатурные работы, стартовавшие в августе, остановились на уровне первого этажа. Таким образом, была сделана лишь небольшая часть от общего объема реставрации.

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