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Фотофакт

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Ремонт дома Александрова обещают закончить в этом году

Антон Скворцов
27 января 2017 Просмотров: 112 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Реставрационные работы остановились на уровне первого этажа. Фото - Антон Скворцов.

Вопреки первоначальным планам, ремонт фасада дома №4 на улице Шевченко в прошлом году завершен так и не был: штукатурные работы, стартовавшие в августе, остановились на уровне первого этажа. Таким образом, была сделана лишь небольшая часть от общего объема реставрации.

Каковы перспектива завершения работ — этот вопрос мы задали городскому голове на одном из недавних брифингов. 

Вадим Лях напомнил, что ремонт ведется силами арендаторов, которые тратят на него собственные средства. В прошлом году работы закончить не удалось — из-за нехватки как времени, так и финансов. Тем не менее, по его словам, подрядчики обещают завершить их в нынешнем году. «Однозначно приведем в порядок этот объект», - пообещал градоначальник. 

По данным Вадима Ляха, общий объем реставрационных работ оценивается примерно в 200 тысяч гривен. В то же время, направить бюджетные средства на ремонт арендованного здания городские власти не могут.

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Комментарии к статье «Ремонт дома Александрова обещают закончить в этом году»

Вопреки первоначальным планам, ремонт фасада дома №4 на улице Шевченко в прошлом году завершен так и не был: штукатурные работы, стартовавшие в августе, остановились на уровне первого этажа. Таким образом, была сделана лишь небольшая часть от общего объема реставрации.

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