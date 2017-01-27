Ремонт дома Александрова обещают закончить в этом году

Вопреки первоначальным планам, ремонт фасада дома №4 на улице Шевченко в прошлом году завершен так и не был: штукатурные работы, стартовавшие в августе, остановились на уровне первого этажа. Таким образом, была сделана лишь небольшая часть от общего объема реставрации.

Каковы перспектива завершения работ — этот вопрос мы задали городскому голове на одном из недавних брифингов.

Вадим Лях напомнил, что ремонт ведется силами арендаторов, которые тратят на него собственные средства. В прошлом году работы закончить не удалось — из-за нехватки как времени, так и финансов. Тем не менее, по его словам, подрядчики обещают завершить их в нынешнем году. «Однозначно приведем в порядок этот объект», - пообещал градоначальник.

По данным Вадима Ляха, общий объем реставрационных работ оценивается примерно в 200 тысяч гривен. В то же время, направить бюджетные средства на ремонт арендованного здания городские власти не могут.