Карантин из-за чумы свиней продолжается

В Славянске продолжается карантин из-за вспышки чумы свиней , которая была зафиксирована 20 января в одном из частных хозяйств в микрорайоне Славкурорт.

По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, к счастью, новых случаев заболевания в карантинной зоне не наблюдается.

Напомним, что после падежа нескольких хрюшек хозяин обратился к ветеринару, который и дал старт карантинным мероприятиям. Всего на подворье было уничтожено 6 свиней. За тех животных, которые погибли после обращения мужчины в ветслужбу, владелец получит денежную компенсацию. Как объяснил Юрий Подлесный, она будет выплачена, когда из Киева придет экспертное заключение.

Пока же, рассказывает замголовы, на свинокомплексах Покровского района и Бахмута - ближайших к месту вспышки чумы - действует практически военное положение. Свинину в Славянск сейчас завозят из Покровска, однако машины разгружают еще на подступах к Краматорску, чтобы ненароком не занести вирус. Далее, на другом транспорте, мясо везут для потребителей в карантинную зону.

На сегодняшний день, как рассказал мэр Славянска Вадим Лях, выделены деньги на проведение профилактических мероприятий, топливо для эпидемиологов и пополнение запасов хлорки. Сложившаяся ситуация позволяет по закону сделать это, не собирая сессию горсовета.

Еще раз напомним, что африканская чума свиней не угрожает людям и другим животным. Однако, чтобы избежать новых вспышек, ограничительные мероприятия будут действовать до 60 дней.