 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Не только когда, но и как

Карантин из-за чумы свиней продолжается

Светлана Вьюниченко
1 февраля 2017 Просмотров: 153 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске продолжается карантин из-за вспышки чумы свиней, которая была зафиксирована 20 января в одном из частных хозяйств в микрорайоне Славкурорт.

По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, к счастью, новых случаев заболевания в карантинной зоне не наблюдается. 

Напомним, что после падежа нескольких хрюшек хозяин обратился к ветеринару, который и дал старт карантинным мероприятиям. Всего на подворье было уничтожено 6 свиней. За тех животных, которые погибли после обращения мужчины в ветслужбу, владелец получит денежную компенсацию. Как объяснил Юрий Подлесный, она будет выплачена, когда из Киева придет экспертное заключение.

Пока же, рассказывает замголовы, на свинокомплексах Покровского района и Бахмута - ближайших к месту вспышки чумы - действует практически военное положение. Свинину в Славянск сейчас завозят из Покровска, однако машины разгружают еще на подступах к Краматорску, чтобы ненароком не занести вирус. Далее, на другом транспорте, мясо везут для потребителей в карантинную зону. 

На сегодняшний день, как рассказал мэр Славянска Вадим Лях, выделены деньги на проведение профилактических мероприятий, топливо для эпидемиологов и пополнение запасов хлорки. Сложившаяся ситуация позволяет по закону сделать это, не собирая сессию горсовета. 

Еще раз напомним, что африканская чума свиней не угрожает людям и другим животным. Однако, чтобы избежать новых вспышек, ограничительные мероприятия будут действовать до 60 дней.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

1 февраля 2017

В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки

Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока

Когда в Славянске откроется новый отдел для переселенцев

Карантин из-за чумы свиней продолжается

Как получить субсидию на твердое топливо

В центре Славянска открылся временный пункт обогрева

Выбор унитаза по важным критериям

Школьница повесилась возле могилы матери

Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду

«Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая

31 января 2017

Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата

«Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе

История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями

Юлия Джима завоевала полный комплект наград

В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд

В Славянске выявлены шесть случаев туберкулеза

Также в разделе

Ремонт дома Александрова обещают закончить в этом году

— 27 января 2017 —

Вопреки первоначальным планам, ремонт фасада дома №4 на улице Шевченко в прошлом году завершен так и не был: штукатурные работы, стартовавшие в августе, остановились на уровне первого этажа. Таким образом, была сделана лишь небольшая часть от общего объема реставрации.

Читать далее ⇒

Реконструкция Шелковичного парка затягивается, но не отменяется

— 26 января 2017 —

Проект по благоустройству центрального парка Славянска, который финансирует Агентство США по международному развитию (USAID), снова приостановлен. Чтобы его продолжить нужно проводить новый тендер.

Читать далее ⇒

В Славянске решат, назвать ли библиотеку именем Петренко

— 26 января 2017 —

В четверг, 26 января, в малом зале на третьем этаже исполкома пройдут общественные слушания по вопросу присвоения центральной городской библиотеке имени поэта Михаила Петренко.

Читать далее ⇒

В Славянске карантин из-за чумы свиней

— 26 января 2017 —

В Славянске зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Официально вирус был подтвержден 20 января, когда анализы, взятые специалистами у животных, доставили в лабораторию в Днепр.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Карантин из-за чумы свиней продолжается»

В Славянске продолжается карантин из-за вспышки чумы свиней, которая была зафиксирована 20 января в одном из частных хозяйств в микрорайоне Славкурорт.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки

Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока

Когда в Славянске откроется новый отдел для переселенцев

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Школьница повесилась возле могилы матери

Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду

В понедельник в Славянске полдня стояли троллейбусы

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Как получить субсидию на твердое топливо

В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд

«Донецкоблэнерго» открыл для славянцев «Личный кабинет»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Сильные мира сего

Махнули, глядя

Под градусом

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата

«Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе

История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

1 февраля 2017

В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки

Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока

Когда в Славянске откроется новый отдел для переселенцев

Карантин из-за чумы свиней продолжается

Как получить субсидию на твердое топливо

В центре Славянска открылся временный пункт обогрева

Выбор унитаза по важным критериям

Школьница повесилась возле могилы матери

Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду

«Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая

31 января 2017

Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата

«Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе

История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями

Юлия Джима завоевала полный комплект наград

В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд

В Славянске выявлены шесть случаев туберкулеза

Концерт в Краматорске

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top