В следующем году в Славянске из 41 первого класса 27 будут украиноязычными

|2 февраля 2017
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На минувших выходных, 28 января, в славянских школах прошел День открытых дверей для будущих первоклассников. В каждом учебном заведении малышей и их родителей встречали, как дорогих гостей, стараясь, чтобы дорога
в страну знаний началась с позитива.
Например, в ООШ №13 для будущих учеников подготовили театрализованное представление, в ненавязчивой форме объясняющее важность образования. Дети охотно участвовали в интерактивных играх, а потом отправились на пробный урок. Родители в это время могли побеседовать с администрацией учебного заведения и педагогами.
- Я думала, что встречу формальный подход и заранее готовила сына, что ему придется на мероприятии поскучать. Но этого не случилось. Все же в школах происходят позитивные изменения, - так прокомментировала мероприятие Дарья Шеремет, мама будущего первоклассника.
Как объяснила заместитель начальника гороо Марина Хохлова, в будущем учебном году в Славянске и Святогорске планируют набрать 41 первый класс, в которые пойдут 1079 детей. 27 классов будут вести обучение на украинском языке, по плану в них сядут за парты 695 учеников. Соответственно, 14 классов (384 ребенка) будут русскоязычными. Классы с русским языком обучения планируется открыть в ООШ №№ 1, 5, 8, 12, 15, 16 и школе-интернате №1.
Для сравнения отметим, что в текущем учебном году в городе работает 51 первый класс, где обучается 1261 ребенок. Правда, в этих показателях учитываются четыре школы Николаевки, а в планах на будущий год они уже не значатся. В 2016-2017 учебном году действуют 31 украиноязычный и 20 русскоязычных первых классов.
Начиная с февраля, в школах начнутся подготовительные занятия для будущих первоклассников. Как правило, они проходят по субботам и длятся полтора часа. Педагоги начального звена настоятельно рекомендуют не пропускать «Школу будущих первоклассников», особенно это касается тех детей, которые не посещают детский сад.
- Подготовительные занятия дают возможность ребенку привыкнуть к учебному заведению. А для родителей и учителей играют роль лакмусовой бумажки. При их посещении становится ясно, хочет ли ребенок учиться, легко ли это ему дается, есть ли проблемы восприятия, в норме ли усидчивость, каково его эмоциональное состояние, нет ли переутомления, может ли он устанавливать плодотворный контакт с незнакомым взрослым человеком и еще множество полезных родителям факторов, - объясняет педагог с 25-летним стажем Светлана Бугаева. - Иными словами, станет понятно на что обратить особое внимание в период адаптации во время учебы.
По мнению Людмилы Прытковой, которая в сентябре поведет в школу своего второго ребенка, курсы подготовки способствуют дружбе между будущими первоклассниками. Ребенку, который выпал из этого процесса, потом будет сложнее адаптироваться в классе.
- Интересно, что мой сын шел в один класс вместе с семью детьми, которые были с ним в группе детского сада. Но дружил впоследствии он лишь с теми, кто ходил на подготовительные занятия, - говорит Людмила.
Добавим, что подготовительные курсы в Славянске бесплатны и не потребуют от родителей дополнительных расходов.
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• На официальном сайте Славянска появится раздел о коммунальных предприятиях
• Стипендиатами горсовета стали 28 славянских спортсменов
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• В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки
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На минувших выходных, 28 января, в славянских школах прошел День открытых дверей для будущих первоклассников. В каждом учебном заведении малышей и их родителей встречали, как дорогих гостей, стараясь, чтобы дорога
в страну знаний началась с позитива.