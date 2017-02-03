Залить каток на Васильевской с первого раза не удалось

В начале минувшей недели работники жэу «Лира ЛТД» начали заливать водой площадку между дворами домов №№56, 58 и 60 на улице Васильевской (Октябрьской Революции) и ООШ №12. Ожидалось, что каток будет готов к четвергу, 26 января. Но, как это часто бывает, все пошло не так, как хотелось.

Во-первых, объясняет директор «Лиры» Леонид Батрак, сказалось отсутствие навыков. Поскольку создание ровных ледовых поверхностей не входит в специфику деятельности жилищно-эксплуатационных организаций, были допущены некоторые оплошности. А во-вторых, «помогают» местные жители, по всей видимости, дети. В отсутствие работников жэу, скорее всего, вечером, они пробуют еще не застывший каток на прочность, выходя на лед или же бросая на него кирпичи. Это повторялось не раз. В результате во многих местах лед оказался проломлен, его поверхность стала для катания непригодной. «Торосы» приходится сбивать вручную и затем заливать водой вновь.

Как итог - процесс обустройства катка продолжался вплоть до среды, 1 февраля. Леонид Батрак выразил надежду, что к вечеру того же дня все должно быть готово.

Отметим, что участие в создании катка приняло и КП «Наружное освещение»: чтобы кататься можно было не только днем, но и вечером, над площадкой повесили фонари.