Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен

|7 февраля 2017
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В исполкоме 2 февраля состоялось заседание областного архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждались детали проекта по реконструкции центральной площади Славянска. Основным докладчиком выступил и. о. начальника городского управления архитектуры и градостроительства Александр Пахомов.
Напомним, что тема реконструкции Соборной площади звучит в Славянске с 2015 года. Для ее «продвижения» городские власти организовывали конкурс детских рисунков и обращались к лицензированным организациям. Представленный на заседании эскиз разработали специалисты ЧП «Рестро» (на фото). Этот документ на сегодня принят в качестве рабочего.
В соответствии с ним, открытое пространство площади уменьшится за счет создания дополнительных зеленых зон и мест отдыха (скамеек с навесами), оставшаяся часть Соборной станет круглой (выражаясь языком архитекторов – радиальной). Предусматривается также преобразование системы пешеходных дорожек. Самой «ходовой» предполагается сделать диагональ от северо-западного угла площади к памятнику Чернобыльской славы. Ее предлагается замостить плиткой с использованием фольклорного орнамента. Кроме того, на площади хотят создать зону для парковки и размещения бутиков с сувенирной продукцией, построить возле основного фонтана еще один, переоборудовать сцену, высадить новые кустарники и деревья, построить стационарный туалет и определить площадки для размещения мобильных биотуалетов. Что будет на месте, где ранее стоял памятник Ленину, разработчики еще не определились.
Выслушав доклад специалиста, члены областного градостроительного совета высказали свои замечания. Прежде всего, речь зашла о диагональной дорожке. По мнению участников заседания, решение принято не совсем удачное, ибо она «режет» всю картину. Не понравилось рецензентам и то, что аллея получается не прямой, а преломленной. «Излом» образовывается из-за того, что дорожка огибает «бутиковую» зону. В связи с этим разработчикам предложили уменьшить прогнозируемое количество ларьков.
Не все согласились и с тем, что именно эту аллею нужно украшать орнаментом, большинство присутствующих высказалось за то, чтобы узор располагался по направляющей «ул. Университетская - ул. Центральная».
В целом, недоработок выявили довольно много. Среди основных – отсутствие схемы подведения к объектам инженерных коммуникаций и неопределенность картографических границ площади, а также «наслоение» общего проекта реконструкции на участки, которые арендуют на Соборной площади частное кафе и православный храм. Но главная претензия заключалась в том, что предложенный проект никак не подчеркивает уникальность и специфику Славянска.
В данном контексте прозвучало предложение раскопать фундамент собора, который ранее стоял на площади, а место раскопок покрыть стеклянным куполом – для обзора памятки туристами. Предложение, впрочем, признали нерациональным, поскольку в таком случае площадь перестанет быть пригодной для поведения на ней массовых мероприятий.
Нужно отметить, что помимо Славянска, областная комиссия изучала проекты реконструкции центральных площадей Краматорска, Мариуполя и Курахово - городов, где также в этом году планируется реконструировать площади. Как прозвучало в начале заседания, эти проекты войдут в областную программу социально-экономического развития.
Если говорить шире, то данное направление является частью общегосударственной программы по формированию положительного имиджа населенных пунктов Украины. Этот документ пребывает в стадии разработки правительством.
Не отработан пока и механизм финансирования. По всей видимости, в каждом городе будет задействована индивидуальная схема - исходя из того, сколько и каких инвесторов населенному пункту удастся привлечь к реализации своего проекта реконструкции. Порядок цифр, ввиду вышеизложенного, пока не озвучивается.
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• В Славянске решили строить приют для собак
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• Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко
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В исполкоме 2 февраля состоялось заседание областного архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждались детали проекта по реконструкции центральной площади Славянска. Основным докладчиком выступил и. о. начальника городского управления архитектуры и градостроительства Александр Пахомов.