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Фотофакт

Не только когда, но и как

Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен

Павел Коротенко
7 февраля 2017 Просмотров: 103 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В исполкоме 2 февраля состоялось заседание областного архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждались детали проекта по реконструкции центральной площади Славянска. Основным докладчиком выступил и. о. начальника городского управления архитектуры и градостроительства Александр Пахомов.

Радиальное и диагональное

Напомним, что тема реконструкции Соборной площади звучит в Славянске с 2015 года. Для ее «продвижения» городские власти организовывали конкурс детских рисунков и обращались к лицензированным организациям. Представленный на заседании эскиз разработали специалисты ЧП «Рестро» (на фото). Этот документ на сегодня принят в качестве рабочего. 

В соответствии с ним, открытое пространство площади уменьшится за счет создания дополнительных зеленых зон и мест отдыха (скамеек с навесами), оставшаяся часть Соборной станет круглой (выражаясь языком архитекторов – радиальной). Предусматривается также преобразование системы пешеходных дорожек. Самой «ходовой» предполагается сделать диагональ от северо-западного угла площади к памятнику Чернобыльской славы. Ее предлагается замостить плиткой с использованием фольклорного орнамента. Кроме того, на площади хотят создать зону для парковки и размещения бутиков с сувенирной продукцией, построить возле основного фонтана еще один, переоборудовать сцену, высадить новые кустарники и деревья, построить стационарный туалет и определить площадки для размещения мобильных биотуалетов. Что будет на месте, где ранее стоял памятник Ленину, разработчики еще не определились.

Замечания и рекомендации

Выслушав доклад специалиста, члены областного градостроительного совета высказали свои замечания. Прежде всего, речь зашла о диагональной дорожке. По мнению участников заседания, решение принято не совсем удачное, ибо она «режет» всю картину. Не понравилось рецензентам и то, что аллея получается не прямой, а преломленной. «Излом» образовывается из-за того, что дорожка огибает «бутиковую» зону. В связи с этим разработчикам предложили уменьшить прогнозируемое количество ларьков.

Не все согласились и с тем, что именно эту аллею нужно украшать орнаментом, большинство присутствующих высказалось за то, чтобы узор располагался по направляющей «ул. Университетская - ул. Центральная».

В целом, недоработок выявили довольно много. Среди основных – отсутствие схемы подведения к объектам инженерных коммуникаций и неопределенность картографических границ площади, а также «наслоение» общего проекта реконструкции на участки, которые арендуют на Соборной площади частное кафе и православный храм. Но главная претензия заключалась в том, что предложенный проект никак не подчеркивает уникальность и специфику Славянска.

В данном контексте прозвучало предложение раскопать фундамент собора, который ранее стоял на площади, а место раскопок покрыть стеклянным куполом – для обзора памятки туристами. Предложение, впрочем, признали нерациональным, поскольку в таком случае площадь перестанет быть пригодной для поведения на ней массовых мероприятий.

Госпрограмма или горпроект

Нужно отметить, что помимо Славянска, областная комиссия изучала проекты реконструкции центральных площадей Краматорска, Мариуполя и Курахово - городов, где также в этом году планируется реконструировать площади. Как прозвучало в начале заседания, эти проекты войдут в областную программу социально-экономического развития.

Если говорить шире, то данное направление является частью общегосударственной программы по формированию положительного имиджа населенных пунктов Украины. Этот документ пребывает в стадии разработки правительством.

Не отработан пока и механизм финансирования. По всей видимости, в каждом городе будет задействована индивидуальная схема - исходя из того, сколько и каких инвесторов населенному пункту удастся привлечь к реализации своего проекта реконструкции. Порядок цифр, ввиду вышеизложенного, пока не озвучивается.

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Комментарии к статье «Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен»

В исполкоме 2 февраля состоялось заседание областного архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждались детали проекта по реконструкции центральной площади Славянска. Основным докладчиком выступил и. о. начальника городского управления архитектуры и градостроительства Александр Пахомов.

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