Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах

|7 февраля 2017
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Одной из главных на аппаратном совещании 7 февраля вновь была тема гололеда. Субботний дождь и затем мороз, прихвативший растаявший снег, превратили городские тротуары в настоящий каток. К сожалению, большинство пешеходных дорожек вновь оказались непригодными для безопасной ходьбы.
Городской голова Вадим Лях привел пугающие цифры: за минувшую неделю в травмпункт обратились 170 человек, из них половина - только за прошедшие выходные. Небывалый уровень травматизма подтвердила и начальник отдела здравоохранения Елена Джим: так, если в январе 2015 года в травматологию поступили 745 человек, в 2016 — 763, то в нынешнем году — 1019. «За последние сутки интенсивность обращений не снижается: 41 пациент побывал в травмпункте», - сообщила она.
Начальник УЖКХ Андрей Чичкан сообщил, что в прошлую пятницу всем жилищно-эксплуатационным организациям были разосланы телефонограммы о предстоящем ухудшении погодных условий. Однако никаких мер на выходных принято не было, констатировал Вадим Лях. «Будем разбираться», - пообещал он.
«Тренирует» погода и КП «Водопонижение» - именно так охарактеризовал обстановку с содержанием дорог директор предприятия Сулейман Фарзалыев. После субботнего дождя на отдельных участках проезжей части вновь образовались снежные ямы. «Водопонижение» занимается расчисткой «торосов».
· В понедельник, 6 февраля, с центральной площади в Славянске начали убирать новогоднюю ель.
· По данным УЖКХ, за прошедшую неделю в восьми домах многоэтажного жилфонда заменено 50 метров водопроводных и 60 метров канализационных труб. Закончен текущий ремонт трех подъездов.
· Силами «Славгорводоканала» устранены 17 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 56 засоров канализации.
· По данным ГСЧС, в Славянске произошли два пожара: горели заброшенное здание и беседка на ул. Торской (Коммунаров). Взрывоопасных предметов не обнаружено.
7 февраля 2017
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• Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся
• Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах
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• Проезд в Славянске подорожает на гривню
• Славянцы помнят о погибших в АТО
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• Залить каток на Васильевской с первого раза не удалось
• По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон
— 7 февраля 2017 —
В исполкоме 2 февраля состоялось заседание областного архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждались детали проекта по реконструкции центральной площади Славянска. Основным докладчиком выступил и. о. начальника городского управления архитектуры и градостроительства Александр Пахомов.
— 2 февраля 2017 —
В малом зале исполкома 26 января состоялось заседание организационного комитета по подготовке и празднованию в Славянске в нынешнем году двухсотлетнего юбилея со дня рождения Михаила Петренко. Центральным пунктом повестки дня было присвоение имени поэта-романтика центральной городской библиотеке.
— 2 февраля 2017 —
В начале минувшей недели работники жэу «Лира ЛТД» начали заливать водой площадку между дворами домов №№56, 58 и 60 на улице Васильевской (Октябрьской Революции) и ООШ №12. Ожидалось, что каток будет готов к четвергу, 26 января. Но, как это часто бывает, все пошло не так, как хотелось.
— 2 февраля 2017 —
На минувших выходных, 28 января, в славянских школах прошел День открытых дверей для будущих первоклассников. В каждом учебном заведении малышей и их родителей встречали, как дорогих гостей, стараясь, чтобы дорога в страну знаний началась с позитива.
Приветствую, гость! Вход
7 февраля 2017
• «Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»
• Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся
• Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах
• Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен
• Проезд в Славянске подорожает на гривню
• Славянцы помнят о погибших в АТО
6 февраля 2017
• Волевая победа «Неукротимых львов»
• Пятый титул Элины Свитолиной
• Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград
• Забить гол на последних секундах и избежать поражения
5 февраля 2017
• Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек
3 февраля 2017
• Славянск и район «поделили» школы Николаевки
• В Славянске решили строить приют для собак
2 февраля 2017
• Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко
• Залить каток на Васильевской с первого раза не удалось
• По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон
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Комментарии к статье «Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах»
Одной из главных на аппаратном совещании 7 февраля вновь была тема гололеда. Субботний дождь и затем мороз, прихвативший растаявший снег, превратили городские тротуары в настоящий каток. К сожалению, большинство пешеходных дорожек вновь оказались непригодными для безопасной ходьбы.