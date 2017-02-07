Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах

Одной из главных на аппаратном совещании 7 февраля вновь была тема гололеда. Субботний дождь и затем мороз, прихвативший растаявший снег, превратили городские тротуары в настоящий каток. К сожалению, большинство пешеходных дорожек вновь оказались непригодными для безопасной ходьбы.

Городской голова Вадим Лях привел пугающие цифры: за минувшую неделю в травмпункт обратились 170 человек, из них половина - только за прошедшие выходные. Небывалый уровень травматизма подтвердила и начальник отдела здравоохранения Елена Джим: так, если в январе 2015 года в травматологию поступили 745 человек, в 2016 — 763, то в нынешнем году — 1019. «За последние сутки интенсивность обращений не снижается: 41 пациент побывал в травмпункте», - сообщила она.

Начальник УЖКХ Андрей Чичкан сообщил, что в прошлую пятницу всем жилищно-эксплуатационным организациям были разосланы телефонограммы о предстоящем ухудшении погодных условий. Однако никаких мер на выходных принято не было, констатировал Вадим Лях. «Будем разбираться», - пообещал он.

«Тренирует» погода и КП «Водопонижение» - именно так охарактеризовал обстановку с содержанием дорог директор предприятия Сулейман Фарзалыев. После субботнего дождя на отдельных участках проезжей части вновь образовались снежные ямы. «Водопонижение» занимается расчисткой «торосов».

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

· В понедельник, 6 февраля, с центральной площади в Славянске начали убирать новогоднюю ель.

· По данным УЖКХ, за прошедшую неделю в восьми домах многоэтажного жилфонда заменено 50 метров водопроводных и 60 метров канализационных труб. Закончен текущий ремонт трех подъездов.

· Силами «Славгорводоканала» устранены 17 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 56 засоров канализации.

· По данным ГСЧС, в Славянске произошли два пожара: горели заброшенное здание и беседка на ул. Торской (Коммунаров). Взрывоопасных предметов не обнаружено.