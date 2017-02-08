|8 февраля 2017
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На заседании исполкома 1 февраля было принято решение о принудительном демонтаже рекордного количества билбордов. В связи с истечением срока действия договоров под снос пойдут 20 щитов для наружной рекламы. 14 из них принадлежат ООО «Борды Украины», шесть – ООО «Борды Украины медиа».
Пять из подлежащих демонтажу билбордов первой фирмы находятся на разделительной полосе проезжей части улицы Вокзальной (Свердлова), один на ул. Современной, три на Центральной (Карла Маркса), два - на перекрестках улицы Банковской (Юных Коммунаров) с Почтовой (Розы Люксембург) и Шелковичной (Искры). Два билборда снесут на улице Батюка – один в районе рынка на Лесном, второй – на перекрестке с бульваром Героев Крут (Пасова). Еще один – на «кольце» Славкурорта.
Рекламные конструкции ООО «Борды Украины медиа» находятся на: перекрестках улиц Банковской и Торской (Коммунаров) в районе музея, улицы Ярослава Мудрого (Урицкого) и бульвара Героев Крут на разделительной полосе, фасаде дома №37 на ул. Университетской (Ленина), улице Батюка (около рагса), Центральной (возле магазина «Электрон»), а также перекрестке улицы Олексы Тихого (Ленинградской) и одноименного переулка.
Демонтаж билбордов поручен КАТП.
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• Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен
• Проезд в Славянске подорожает на гривню
• Славянцы помнят о погибших в АТО
6 февраля 2017
• Волевая победа «Неукротимых львов»
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• Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград
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Комментарии к статье «В Славянске намечается массовый демонтаж билбордов »
На заседании исполкома 1 февраля было принято решение о принудительном демонтаже рекордного количества билбордов. В связи с истечением срока действия договоров под снос пойдут 20 щитов для наружной рекламы. 14 из них принадлежат ООО «Борды Украины», шесть – ООО «Борды Украины медиа».