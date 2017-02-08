 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Гуманный птичий общепит

В Славянске намечается массовый демонтаж билбордов

Антон Скворцов
8 февраля 2017 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Один из рекламных щитов, который планируется убрать, находится на перекрестке улиц Банковской (Юных Коммунаров), Шелковичной (Искры) и Университетской (Ленина). Фото - Антон Скворцов.

На заседании исполкома 1 февраля было принято решение о принудительном демонтаже рекордного количества билбордов. В связи с истечением срока действия договоров под снос пойдут 20 щитов для наружной рекламы. 14 из них принадлежат ООО «Борды Украины», шесть – ООО «Борды Украины медиа».

Пять из подлежащих демонтажу билбордов первой фирмы находятся на разделительной полосе проезжей части улицы Вокзальной (Свердлова), один на ул. Современной, три на Центральной (Карла Маркса), два - на перекрестках улицы Банковской (Юных Коммунаров) с Почтовой (Розы Люксембург) и Шелковичной (Искры). Два билборда снесут на улице Батюка – один в районе рынка на Лесном, второй – на перекрестке с бульваром Героев Крут (Пасова). Еще один – на «кольце» Славкурорта. 

Рекламные конструкции ООО «Борды Украины медиа» находятся на: перекрестках улиц Банковской и Торской (Коммунаров) в районе музея, улицы Ярослава Мудрого (Урицкого) и бульвара Героев Крут на разделительной полосе, фасаде дома №37 на ул. Университетской (Ленина), улице Батюка (около рагса), Центральной (возле магазина «Электрон»), а также перекрестке улицы Олексы Тихого (Ленинградской) и одноименного переулка. 

Демонтаж билбордов поручен КАТП.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 февраля 2017

Пять лет за любовь к «русскому миру»

В стиле «лихих 90-х»: молодчики в масках ударили жертву молотком

Славянцы отправили в Авдеевку два грузовика гуманитарной помощи

Чаще всего славянцев волнуют проблемы соцзащиты

В Славянске намечается массовый демонтаж билбордов

Гуманный птичий общепит

В библиотеке, музее и СЮТе отключали свет

7 февраля 2017

«Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»

Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся

Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах

Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен

Проезд в Славянске подорожает на гривню

Славянцы помнят о погибших в АТО

6 февраля 2017

Волевая победа «Неукротимых львов»

Пятый титул Элины Свитолиной

Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград

Также в разделе

В библиотеке, музее и СЮТе отключали свет

— 8 февраля 2017 —

Формирование Николаевкой отдельной территориальной громады аукнулось для Славянска отключением электричества в учреждениях культуры и образования.

Читать далее ⇒

Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах

— 7 февраля 2017 —

Одной из главных на аппаратном совещании 7 февраля вновь была тема гололеда. Субботний дождь и затем мороз, прихвативший растаявший снег, превратили городские тротуары в настоящий каток. К сожалению, большинство пешеходных дорожек вновь оказались непригодными для безопасной ходьбы.

Читать далее ⇒

Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен

— 7 февраля 2017 —

В исполкоме 2 февраля состоялось заседание областного архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждались детали проекта по реконструкции центральной площади Славянска. Основным докладчиком выступил и. о. начальника городского управления архитектуры и градостроительства Александр Пахомов.

Читать далее ⇒

Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко

— 2 февраля 2017 —

В малом зале исполкома 26 января  состоялось заседание организационного комитета по подготовке и празднованию в Славянске в нынешнем году двухсотлетнего юбилея со дня рождения Михаила Петренко. Центральным пунктом повестки дня было присвоение имени поэта-романтика центральной городской библиотеке.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Славянске намечается массовый демонтаж билбордов »

На заседании исполкома 1 февраля было принято решение о принудительном демонтаже рекордного количества билбордов. В связи с истечением срока действия договоров под снос пойдут 20 щитов для наружной рекламы. 14 из них принадлежат ООО «Борды Украины», шесть – ООО «Борды Украины медиа».

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Славянцы отправили в Авдеевку два грузовика гуманитарной помощи

Чаще всего славянцев волнуют проблемы соцзащиты

«Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Пять лет за любовь к «русскому миру»

В стиле «лихих 90-х»: молодчики в масках ударили жертву молотком

По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Проезд в Славянске подорожает на гривню

Как получить субсидию на твердое топливо

В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Прямое надувательство

Сильные мира сего

Махнули, глядя

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Волевая победа «Неукротимых львов»

Пятый титул Элины Свитолиной

Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 февраля 2017

Пять лет за любовь к «русскому миру»

В стиле «лихих 90-х»: молодчики в масках ударили жертву молотком

Славянцы отправили в Авдеевку два грузовика гуманитарной помощи

Чаще всего славянцев волнуют проблемы соцзащиты

В Славянске намечается массовый демонтаж билбордов

Гуманный птичий общепит

В библиотеке, музее и СЮТе отключали свет

7 февраля 2017

«Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»

Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся

Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах

Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен

Проезд в Славянске подорожает на гривню

Славянцы помнят о погибших в АТО

6 февраля 2017

Волевая победа «Неукротимых львов»

Пятый титул Элины Свитолиной

Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top