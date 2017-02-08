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Фотофакт

Гуманный птичий общепит

ДЮСШ на Вокзальной открыли после ремонта

Павел Коротенко
8 февраля 2017 Просмотров: 6 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Пока продолжался ремонт, юным спортсменам приходилось заниматься на базе городских школ. Теперь они вернулись к обычному режиму тренировок. Фото - Павел Коротенко.

С завершением первой очереди ремонта спортивного комплекса на ул. Вокзальной у города появилась база для проведения рейтинговых турниров. Официальное открытие обновленных помещений проходило 3 февраля.

Тренировочная база

Церемония открытия получилась многолюдной. В слегка пахнущем краской спортзале собрались воспитанники комплексной ДЮСШ Славянска: дзюдоисты, футболисты, боксеры, "вольники", а также их тренеры и родители. От власти была делегация чиновников и депутатов во главе с мэром, от прессы - группа журналистов, от жителей прилегающих домов - кучка любопытных. На стенах коридора, для сравнения, администрация вывесила фотоснимки, иллюстрирующие состояние помещений до ремонта. Разница действительно впечатляла.

Торжественная часть длилась недолго. После подобающих случаю речей и показательных выступлений юных спортсменов в отремонтированном зале стартовал первый, пока еще внутригородской турнир. Но теперь база позволяет принимать в Славянске и более рейтинговые соревнования, как минимум областные, уверяют чиновники.

Из "долгого ящика"

Если учесть, что капитальный ремонт коммунального спорткомплекса планировался еще в 2013 году, его окончание можно считать событием историческим. 

Как рассказал начальник городского отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко, из "долгого ящика" проект достали год назад, и процесс, насколько это позволяли бюрократические процедуры, оживился. Его промежуточным результатом стало окончание первой фазы ремонта. На данном этапе в спорткомплексе отремонтировали кровлю, спортивный зал, раздевалки, кабинеты, туалеты и душевые. На эти цели затрачено 1,1 млн. грн. Еще на 575 тыс. грн. закупили инвентарь и оборудование. 

По словам городского головы Вадима Ляха, на ближайшей сессии депутатам предстоит утвердить финансирование второй очереди программы, в ходе которой предполагается замена полов (1,5 млн. грн.) и ремонт крыши малого зала для занятий борьбой (около 0,5 млн. грн.) В дальнейших планах - утепление фасада здания и реконструкция бойлерной.

Комплексное решение

Ремонт спортзала в мкр-не Железнодорожный - хорошая новость. Но в масштабах города вопрос развития спортивной инфраструктуры остается по-прежнему актуальным. Отвечая на вопросы журналистов, Вадим Лях сообщил, что переговоры по передаче в коммунальную собственность Славянска спортивного зала СК НАУ результатов пока не дают.

В целом мэр признал, что в центральной части города спортзалов явно не хватает, из-за чего под тренировки приходится использовать не приспособленные строения - к примеру, здание на ул. Банковской, в котором располагается городская ДЮСШ. Одним из вариантов решения проблемы мэр называет строительство специализированного сооружения ангарного типа. Цена вопроса - порядка 20 млн. грн.

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Комментарии к статье «ДЮСШ на Вокзальной открыли после ремонта»

С завершением первой очереди ремонта спортивного комплекса на ул. Вокзальной у города появилась база для проведения рейтинговых турниров. Официальное открытие обновленных помещений проходило 3 февраля.

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