Архитектурные памятники Славянска: ремонт или реставрация

В последние годы историческая тематика стала особенно востребованной в Украине: на публичных ресурсах появляются рассекреченные документы, открываются новые факты, возрождаются старые традиции. В текущем выпуске «ТВ плюс» мы, чтобы быть в тренде, сфокусировали внимание на «градостроительной» теме истории Славянска и попытались разобраться, как в городе осуществляется охрана памятников архитектуры.

Новодел в старострое

Отметим, что сегодня в Славянске насчитывается 29 архитектурных памятников, среди которых 28 зданий и парк Славкурорта - памятка ландшафтного зодчества. Часть сооружений числится на балансе различных отделов исполкома: гороо, горздрав, культура. Многие дома пребывают в частной собственности отдельных граждан или в аренде у организаций и предприятий.

Независимо от формы собственности, все эти объекты имеют статус памятников местного значения и попадают под действие закона об охране культурного наследия, который предписывает специальный режим их содержания. В частности, при реконструкции памятника архитектуры запрещается использовать современные строительные материалы и технологии. Поверхностный мониторинг ситуации показывает, что в Славянске эти нормативы игнорируются.

Наиболее активно данный аспект обсуждался в начале 2010-х, когда за счет спонсорских средств начался ремонт «Виллы «Мария». Больше всего критики звучало по поводу того, что в старинное здание вставили пластиковые окна. Признавая факт нарушения, балансодержатели объекта упирали на то, что соблюдение всех требований профильного законодательства – очень сложная бюрократическая процедура, а привлечение лицензированных реставраторов – слишком затратное мероприятие. С другой стороны, без ремонта здание разрушается, и чтобы остановить этот процесс, приходится идти по «легкому», хоть и противозаконному пути. Общественная полемика закончилась тем, что на тему махнули рукой.

Спонсорские деньги

Актуализировался вопрос, когда в Славянск, после событий 2014 года, начали приезжать представители международных гуманитарных организаций и частные лица, готовые вкладывать средства в восстановление объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц, детсадов и пр. Ухватившись за возможность использовать донорские деньги для решения внутренних коммунальных проблем, городские чиновники не стали усложнять процесс привлечения инвестиций дополнительными законодательными нюансами. В итоге, пластиковые окна появились в старом корпусе ООШ №5, в хирургическом отделении клинической горбольницы, на начфаке ДГПУ, на станции переливания крови, в жэке №1, в ДК им. Ленина и ряде других объектов. Стоит добавить, что таким образом благотворители, неожиданно для себя, также оказались по «ту» сторону охранного законодательства и имеют все шансы оказаться фигурантами юридического разбирательства, если, конечно, таковое будет инициировано.

Отдельную категорию памятников архитектуры представляют собой здания и сооружения, пребывающие в частной собственности или в аренде. Среди первых, в качестве примера, можно назвать дома на улице Коха и улице Университетской (Ленина) (напротив начфака), горновой корпус АИЗа и пр. Среди вторых – дом Александрова на ул. Шевченко, купеческий дом (бывшая мужская гимназия) в пер. Андреевском, особняк купца Проскурякова на пересечении улицы Учительской (Калинина) и одноименного переулка, где сейчас располагается салон красоты. Все эти здания в той или иной степени подвергались ремонту, причем выполнялся он с применением современных строительных технологий. Одним словом, изучение темы сохранности памятников архитектуры породило больше вопросов, чем ответов.

Механизма не существует

Собрав вместе все вышеизложенное, журналисты «ТВ плюс» обратились за комментариями в городской отдел культуры. Согласившись с тем, что нарушения закона об охране памятников в Славянске существуют, сотрудники отдела указали на то, что механизм, который позволял бы чиновникам штрафовать за «новодел», в законе четко не прописан. За разъяснениями по этому поводу, как нам сообщили, они обращались и в областной департамент, и в министерство культуры – ничего конкретного по этому поводу вышестоящее руководство сообщить не смогло. Разве что похвалили славянцев за активность, так как из других городов (а проблема актуальна для всей Украины) подобных запросов не поступало.

По словам заместителя начальника отдела культуры Оксаны Гусейновой, на сегодняшний день в Славянске создана специальная комиссия, в которую вошли представители профильных отделов исполкома, депутаты и общественники. Первым заданием сформированного органа является сбор информации о техническом состоянии всех городских памятников архитектуры и оформление с их собственниками или арендаторами соответствующих охранных договоров. Эту работу планируется начать с первым потеплением.

Забегая наперед, выскажем предположение, что после того, как сведения будут собраны, перед комиссией возникнет вопрос – что делать со зданиями, в которых современный ремонт уже производился? По закону выявленные нарушения нужно устранять, но пойдет ли городское руководство на то, чтобы менять в коммунальных объектах пластиковые окна на деревянные? По нашему мнению, такое развитие событий выглядит маловероятным. Как и то, что анонсируемый мэром ремонт ДК им. Ленина будет выполняться с соблюдением требований закона, регламентирующего порядок содержания памятников культурного наследия.