Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»

|14 февраля 2017
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В Краматорске состоялся брифинг министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса, вице спикера ВР Ирины Геращенко и губернатора Донецкой области Павла Жебривского. Кроме того, в составе литовской делегации присутствовали посол Литовской республики в Украине Марюс Януконис и руководитель литовского благотворительного фонда Йонас Охман.
Перед брифингом зарубежные гости побывали в Авдеевке, перенесшей тяготы недавнего обострения на линии разграничения.
По словам литовского министра, такие визиты очень полезны политикам, поскольку не дают забывать о проблемах простых людей.
- Хотелось бы приехать к вам по более радостной причине. Но время сейчас неопределенное, и события в Авдеевке напрягли всех. То, что я там увидел, потрясает. Ситуация в Украине для всех нас стала лакмусовой бумажкой. Оказывается, что пресловутые европейские ценности защищаются в конкретном месте, конкретными людьми. И это место - восток Украины, - сказал Линкявичус.
Как рассказал литовский посол, жители их страны собрали более 80 тыс. евро в помощь Авдеевке. На 40 тыс. уже закупили медикаменты, их доставили в пострадавший город по линии Красного Креста. Остальная сумма будет потрачена на покупку строительных материалов и генераторов, поскольку литовцы своими глазами убедились, что это сейчас необходимо.
В целом, в высказываниях литовской стороны можно выделить несколько важных моментов. Во-первых, наиболее существенной помощью является нематериальная.
- Одно дело, когда Украина сама рассказывает в европейских институтах о том, что происходит в Донецкой и Луганской областях. Совсем другое дело - когда об этом говорим мы - страна член НАТО и ЕС. Политическая поддержка очень важна сейчас для Украины. Поэтому мы поддерживаем вас, и будем продолжать свою помощь, - сказал министр иностранных дел.
Во-вторых, по мнению Литвы, о выборах на Донбассе речь сейчас идти не может, и эту мысль Линкявичус будет доносить до своих европейских коллег.
- Выборы проводят, чтобы нормализовать ситуацию. Если их провести сейчас, это ничего не даст, нормализации не произойдет. Наоборот, выборы, подготовленные в сегодняшних условиях, лишь увеличат нестабильность в регионе.
Третье. Скидок на «военное положение» Европа делать не собирается.
- Конечно, все мы хотим стабильности в Украине. Вам сейчас трудно. очень трудно. Но реформы за вас делать никто не будет. А без них идти дальше нельзя, - сообщил министр страны-члена ЕС.
И четвертое. Украине придется воевать до победы. Но поддержка будет, нас не бросят.
- Вам нельзя сдаваться и опускать руки. Договориться с врагом не получится. Его надо только победить. Мы будем вместе с вами до победы. Мы вас поддержим всегда, - сказал чрезвычайный и полномочный посол Марюс Януконис.
Председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский отметил, что Литва была и остается буревесником, который не дает Европе забыть об Украине. Линас Линкявичус рассказал, что литовцы сопереживают Украине всем сердцем, такая реакция простых жителей не может быть наигранной. Возможно, отметил министр, это потому что два народа связаны более, чем 250-летней совместной историей. Если бы когда-то на наших землях не было Великого княжества Литовского, сегодня у жителей Вильнюса так не щемило бы сердце.
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В Краматорске состоялся брифинг министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса, вице спикера ВР Ирины Геращенко и губернатора Донецкой области Павла Жебривского. Кроме того, в составе литовской делегации присутствовали посол Литовской республики в Украине Марюс Януконис и руководитель литовского благотворительного фонда Йонас Охман.