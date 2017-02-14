Первая школа осталась без воды

|14 февраля 2017
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Славянская общеобразовательная школа №1 осталась без водоснабжения. ЧП произошло в результате замерзания уличного водовода, который проходит на противоположной стороне от учебного заведения вдоль улицы Свободы.
Труба лежит практически на поверхности земли. Водовод «прихватило» в выходные, когда в учебном заведении прекратился водоразбор.
В понедельник работники «Славгорводоканала» начали отогревать трубу с помощью газового резака. В этот день, по данным начальника отдела образования Игоря Рублевского, им удалось обработать около 30 метров коммуникации. Процесс отогревания продолжился во вторник. Кроме всего прочего, на трубе обнаружилась утечка.
По словам Игоря Рублевского, во время отсутствия воды учебный процесс продолжался. В понедельник обед приготовили на имеющемся запасе воды. Во вторник учащихся пришлось кормить уже «сухпайком», поскольку обеспечить подвоз воды не получилось: у водоканала цистерны нет, а машины ГСЧС задействованы на помощи в Авдеевке.
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• Пять лет за любовь к «русскому миру»
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Славянская общеобразовательная школа №1 осталась без водоснабжения. ЧП произошло в результате замерзания уличного водовода, который проходит на противоположной стороне от учебного заведения вдоль улицы Свободы.