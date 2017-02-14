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Фотофакт

Технологии XXI века

Первая школа осталась без воды

Антон Скворцов
14 февраля 2017 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Труба, обеспечивающая учебное заведение водой, проходит почти на поверхности земли. Фото - Антон Скворцов.

Славянская общеобразовательная школа №1 осталась без водоснабжения. ЧП произошло в результате замерзания уличного водовода, который проходит на противоположной стороне от учебного заведения вдоль улицы Свободы.

Труба лежит практически на поверхности земли.  Водовод «прихватило» в выходные, когда в учебном заведении прекратился водоразбор. 

В понедельник работники «Славгорводоканала» начали отогревать трубу с помощью газового резака. В этот день, по данным начальника отдела образования Игоря Рублевского, им удалось обработать около 30 метров коммуникации. Процесс отогревания продолжился во вторник. Кроме всего прочего, на трубе обнаружилась утечка. 

По словам Игоря Рублевского, во время отсутствия воды учебный процесс продолжался. В понедельник обед приготовили на имеющемся запасе воды. Во вторник учащихся пришлось кормить уже «сухпайком», поскольку обеспечить подвоз воды не получилось: у водоканала цистерны нет, а машины ГСЧС задействованы на помощи в Авдеевке.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • С 6 по 12 февраля силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» ликвидированы 13 порывов и утечек на водопроводных сетях и 52 засора канализации. 
  • По данным ГСЧС, 8 февраля на улице Черниговской, 52, сгорел нежилой дом. 11 и 12 числа пожары произошли на улицах Кольцевой и Достоевского. 
  • Начальник Центра обслуживания клиентов Виктория Цымбал напоминает, что для удобства расчетов за электроэнергию на сайте myenergy.dn.ua с конца января работает услуга «Личный кабинет». Впрочем, несмотря на технический прогресс, пока очередей в энергонадзоре меньше не стало.  
  • За истекшую неделю в травматологическое отделение обратились 258 человек, 104 пациента поступили в выходные. 
  • По данным УСЗН, на прошлой неделе из госбюджета поступили компенсации по льготам и субсидиям за 2016 год в сумме 39,8 млн. гривен. Их получили теплосеть, водоканал, энергонадзор и жилищно-эксплуатационные предприятия.

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Комментарии к статье «Первая школа осталась без воды»

Славянская общеобразовательная школа №1 осталась без водоснабжения. ЧП произошло в результате замерзания уличного водовода, который проходит на противоположной стороне от учебного заведения вдоль улицы Свободы.

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