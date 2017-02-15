Где планируют ремонтировать дороги и тротуары

|15 февраля 2017
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Отдельного внимания заслуживает традиционно актуальный вопрос ремонта дорожной инфраструктуры.
Перечень улиц, где запланирован капремонт, выглядит весьма внушительно. Объем работ «тянет» на сотни миллионов гривен. Город такими возможностями не располагает, поэтому реализация намеченных планов полностью зависит от того, будут ли необходимые средства привлечены из других источников.
В целом, капитальным ремонтом планируется охватить участки улиц и переулков общей площадью почти 70 тыс. кв. метров.
В перечень вошли улицы: Шевченко, Аэродромная, Железнодорожная (Жукова), Пушкинская, Изюмская, Радужная (Буденного), Лизенко, Целинная, Машчерметовская, Учительская (Калинина), Комяхова, Лисичанская, Краматорская, Солодилова, Труда, Вольная, Гагарина, Ярослава Мудрого (Урицкого), Криворожская, Голубовская (Ворошилова), Данилевского (Димитрова), Доватора, Бульварная, О. Тихого (Ленинградская), Волжская, Почтовая (Р. Люксембург), Крымская, Н. Богуна (Артема), Армейская, Светлодарская (Чубаря), Мартыненко, Шнурковская (1 Мая), Литературная (Д. Бедного), Одесская, Изоляторная, Барвенковская (Володарского), Батюка, Парковая, Мира, Юрия Богатикова (Гайдара). А также переулки Учительский (Калинина), Ярослава Мудрого (Урицкого), Приозерный, Андреевский и Лермонтова. Кроме того, в плане значится реконструкция автодороги, соединяющей бывший «Химпром» с микрорайоном Восточный.
Текущим ремонтом планируется охватить 25,7 тыс. м2 дорог, израсходовав на это 9,5 миллиона гривен. Перечень улиц, где он будет проводиться, в Программе соцэкономразвития пока отсутствует.
В продолжение прошлогоднего начинания, запланирован ремонт внутриквартальных дорог общей площадью почти 22 тысяч м2. В 2017 году на эти цели в городском бюджете заложено семь миллионов гривен – на два миллиона больше, чем в прошлом. В перечне значатся:
- въезды между домами: №21 и №25, №42 и №48 на ул. Батюка, №10 и №14 на ул. Василевского, №21 и №25 на ул. Ясной, №3 и №5, №9 и №13, №13 и №15 на ул. Светлодарской (Чубаря), №47 и №49 на ул. Торской (Коммунаров), №9 и №11 на ул. Шевченко, между домом №44 на ул. Торговой (Фрунзе) и домом №8 на ул. Короленко, №46 и №48 на ул. Университетской (Ленина), №22 на ул. Центральной и №36 на ул. Васильевской (Окт. Революции), №88 на ул. Полярной и №25 на ул. Вокзальной (Свердлова), а также между домом №1 на ул. Вольной и магазином «Коробейник» (с ул. Батюка), домом №1 и магазином «Браво» на ул. Донской.
- въезды к домам: №28 на ул. Василевского (от дома №9 на ул. Олимпийской), №31 и 33 на ул. Свободы, №89 на ул. Торговой (Фрунзе), №54 на ул. Банковской (Ю. Коммунаров),
- придомовые дороги на улицах: Олимпийской, 9 (позади дома), Вольной, 3, 8, Ясной, 21, 25, Бульварной, 5, 8, 9, 11, Батюка, 2, 2а, 2б, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 21/83, 25, 31, 33, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, Василевского, 10, 14, 22а, 28, Парковой, 1, 3, 5, 7, Торской, 28, 34, 36, 47, 49, Банковской, 87, Васильевской, 40, 47, 49, 51а, 53а, 56, Центральной, 22, Королева, 20, 25, 27, 29, 31, 33, Свободы, 5, 16, 37, 39, Лозановича, 8, 12, 14, 16, 18, 20, Шелковичной, 27, Вокзальной, 21, 23, 25, 39, 41, 43, 45, Комяхова, 33, 51, Новосодовской, 13, 15, 17, Нарвской, 4, а также в переулках: Батюка, 2, 6, 7, 8, 12, Парковом, 4, 8, 10, 11, 15, Богомольца, 75, 77, Донском, 1, 7 и Горовом, 1-А.
Оговоримся, что данный список следует считать сугубо предварительным. Как объяснил городской голова Вадим Лях, более точно о предстоящих объемах работ можно будет говорить после того, как с асфальта сойдет снег и станут видны масштабы разрушений асфальтового покрытия.
Столько же – семь миллионов гривен – в городской казне предусмотрено на ремонт тротуаров общей площадью 23,3 тыс. кв. метров.
В список попали улицы Донская, Центральная (Карла Маркса), Университетская (Ленина), Ярмарочная, Я. Мудрого (Урицкого), Свободы, Шевченко, Васильевская (Окт. Революции), Лозановича, Банковская (Юных Коммунаров), Батюка, Торская (Коммунаров), Светлодарская (Чубаря), Данилевского (Димитрова), Труда и Почтовая (Розы Люксембург).
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Отдельного внимания заслуживает традиционно актуальный вопрос ремонта дорожной инфраструктуры.