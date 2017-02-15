В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки

В этом году в Славянске планируется установка рекордного количества уличных объектов спортивной и игровой инфраструктуры.

В конце минувшей недели стало известно, что Донецкая облгосадминистрация предоставит городу 12 спортивных площадок с антивандальным тренажерным оборудованием, четыре футбольных поля с искусственным покрытием размером 42х22 метра и одно полноразмерное поле 105х68 метров стоимостью 7,5 миллиона гривен.

Спортплощадки разместятся на ул. Торговой (Фрунзе), 44, Батюка, 33, Подгорной, 56, в сквере мкр-на Химик, Свободы, 32 (в районе школы №1), Почтовой (Фрунзе), 12 (в р-не школы №15), Ярослава Мудрого (Урицкого), 9, Батюка, 17 (возле общежития ДГПУ), в сквере «Мечта» на ул. Центральной (Карла Маркса), Гагарина, 3 (возле школы №6), Добровольского, 1 (возле педагогического лицея) и 2 (на территории воинской части 3032 Нацгвардии).

Футбольные мини-поля обустроят в школах №№4, 9, 13 и городском парке, большое поле – на стадионе «Локомотив» в районе ж.-д. вокзала.

Подготовительные работы предстоит выполнить за счет средств местного бюджета. На разработку проектно-сметной документации на установку площадок необходимо 55 тысяч гривен, на футбольные мини-поля - 75 тысяч и 400 тысяч – на реконструкцию стадиона «Локомотив».

Кроме того, установка детских и спортплощадок будет осуществляться на счет средств города. На эти цели в бюджете заложено 890 тысяч гривен.

Площадки планируется установить по адресам: Батюка, 2, 2А, 30, 34, Свободы, 16, 32, 34, Олимпийская, 6, Паровозников, 8, Дарвина, 17, 19, Торская, 47, 49, Светлодарская, 3, 5, 9, ул. Подгорная, 56, Вольная, 1, 3; в переулках Парковый, 4, 6, 8, Краматорский, 28, Богомольца, 75, 77, на пересечении улиц Лебедева-Кумача и Филатова, на бульваре Пушкина и в сквере мкр-на Химик. Установка спортивных площадок намечена на улицах Васильевской, 40, 56-60, Батюка, 60, 64, Олимпийской, 9 и Почтовой, 65.

Кроме того, в разделе «Физкультура и спорт» Программы социально-экономического развития предусмотрены реконструкции и ремонты спортучреждений на общую сумму 29,8 млн. гривен и 600 тысяч гривен на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.