В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки

|15 февраля 2017
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В этом году в Славянске планируется установка рекордного количества уличных объектов спортивной и игровой инфраструктуры.
В конце минувшей недели стало известно, что Донецкая облгосадминистрация предоставит городу 12 спортивных площадок с антивандальным тренажерным оборудованием, четыре футбольных поля с искусственным покрытием размером 42х22 метра и одно полноразмерное поле 105х68 метров стоимостью 7,5 миллиона гривен.
Спортплощадки разместятся на ул. Торговой (Фрунзе), 44, Батюка, 33, Подгорной, 56, в сквере мкр-на Химик, Свободы, 32 (в районе школы №1), Почтовой (Фрунзе), 12 (в р-не школы №15), Ярослава Мудрого (Урицкого), 9, Батюка, 17 (возле общежития ДГПУ), в сквере «Мечта» на ул. Центральной (Карла Маркса), Гагарина, 3 (возле школы №6), Добровольского, 1 (возле педагогического лицея) и 2 (на территории воинской части 3032 Нацгвардии).
Футбольные мини-поля обустроят в школах №№4, 9, 13 и городском парке, большое поле – на стадионе «Локомотив» в районе ж.-д. вокзала.
Подготовительные работы предстоит выполнить за счет средств местного бюджета. На разработку проектно-сметной документации на установку площадок необходимо 55 тысяч гривен, на футбольные мини-поля - 75 тысяч и 400 тысяч – на реконструкцию стадиона «Локомотив».
Кроме того, установка детских и спортплощадок будет осуществляться на счет средств города. На эти цели в бюджете заложено 890 тысяч гривен.
Площадки планируется установить по адресам: Батюка, 2, 2А, 30, 34, Свободы, 16, 32, 34, Олимпийская, 6, Паровозников, 8, Дарвина, 17, 19, Торская, 47, 49, Светлодарская, 3, 5, 9, ул. Подгорная, 56, Вольная, 1, 3; в переулках Парковый, 4, 6, 8, Краматорский, 28, Богомольца, 75, 77, на пересечении улиц Лебедева-Кумача и Филатова, на бульваре Пушкина и в сквере мкр-на Химик. Установка спортивных площадок намечена на улицах Васильевской, 40, 56-60, Батюка, 60, 64, Олимпийской, 9 и Почтовой, 65.
Кроме того, в разделе «Физкультура и спорт» Программы социально-экономического развития предусмотрены реконструкции и ремонты спортучреждений на общую сумму 29,8 млн. гривен и 600 тысяч гривен на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.
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15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
• Где планируют ремонтировать дороги и тротуары
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• Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора
• Откуда взялся провал на Торской
• Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции
• Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго
• Кубок Донецкой области по самбо
14 февраля 2017
• Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть
• В частном доме взорвался баллон с газом
• В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений
• Первая школа осталась без воды
• Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»
13 февраля 2017
• Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы
• Кадар и Пантич – новички «Динамо»
• «Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу
9 февраля 2017
• Вместо писем в редакцию - петиции на сайте
• Власти Славянска и зоозащитники не нашли понимания в вопросе бездомных животных
• В Славянске теперь можно защитить докторскую диссертацию
• «Юность» предлагают взять в коммунальную собственность
• Славянцы против МАФов возле библиотеки: продолжение темы
• Кто и как получит стипендию в новом году
• Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000
• Архитектурные памятники Славянска: ремонт или реставрация
• Славянские мошенники «обули» жителей Львовской области
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В этом году в Славянске планируется установка рекордного количества уличных объектов спортивной и игровой инфраструктуры.