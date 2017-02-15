Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году

На пленарном заседании 20-й сессии Славянского горсовета 15 февраля была утверждена Программа социально-экономического развития города на 2017 год.

Документ включает свыше шестисот мероприятий, намеченных к реализации в текущем году за счет всех источников финансирования. Расходы местного бюджета обозначены в размере более 350 миллионов гривен.

Отметим, что документ носит, скорее, декларативный характер: судя по опыту прошлых лет, намеченные проекты реализуются отнюдь не в полном объеме. В лучшем случае, удается сделать половину из запланированного.

Перед утверждением Программа рассматривалась на заседаниях профильных депутатских комиссий городского совета. Презентовала документ начальник отдела экономики Елена Ковалева.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем продукции промышленных предприятий города запланирован на уровне 1 млрд. 190 млн. гривен. Елена Ковалева подчеркнула, что данная цифра составляет лишь 24% от прошлогоднего показателя. Это связано с тем, что в Программе не учтено производство электроэнергии Славянской ТЭС, поскольку Николаевка теперь является отдельной территориальной громадой.

Тем не менее, по ее словам, оставшиеся предприятия показывают позитивную динамику: ожидается рост реализации продукции на 7,7% и увеличение численности штатных работников на 2,1%. «Ведущая роль будет принадлежать машиностроительной, керамической и пищевой отраслям», - отметила начальник отдела экономики.

Всего Программой на 2017 год предусмотрено 8 мероприятий на общую сумму 35,2 млн. гривен, которые должны быть реализованы за средства предприятий.

ТРАНСПОРТ

В сфере электротранспорта намечено приобретение трех новых троллейбусов (15 млн. гривен) и восстановление троллейбусного маршрута №5 (10,9 млн.) за счет инвестиционных средств.

Также Программой предусмотрено приобретение шести новых автобусов и переоборудование четырех единиц подвижного состава за счет средств автотранспортных предприятий. На это предполагается направить 1 млн. 950 тысяч и 500 тысяч гривен соответственно.

Кроме того, 120 тысяч гривен из городского бюджета потратят на комплексное исследование пассажиропотоков на городских автобусных и троллейбусных маршрутах. Это необходимо для определения размера компенсаций, которые придется платить перевозчикам из городского бюджета. Как объяснила начальник отдела транспорта Римма Макиенко, возмещение проезда льготников из госбюджета, равно как и коэффициент соотношения количества «платных» и «бесплатных» пассажиров в общественном транспорте, с прошлого года отменены.

Для исследования пассажиропотока планируется привлечь специализированную организацию. Римма Макиенко добавила, что в прошлом году специалисты исполкома уже попытались провести анализ состава пассажиров. Однако это оказалось непросто: чтобы получить объективную картину по всем автобусным и троллейбусным маршрутам, необходимо было привлечь, в общей сложности, около трехсот учетчиков. Мобилизовать такое количество народа оказалось крайне затруднительно.

В свою очередь, депутат Сергей Пустовит предложил упростить задачу, оборудовав общественный транспорт электронными платежными терминалами. Однако Римма Макиенко объяснила, что внедрение подобной системы потребует массы организационно-технических мероприятий и немалых затрат, поскольку в этом случае придется обеспечить электронными проездными билетами многотысячную армию льготников. Да и сама эта система, как добавила Елена Ковалева, стоит весьма недешево: к примеру, в Виннице такой проект планируется реализовать в 2018 году за счет кредита международного банка, и обойдется это удовольствие в восемь миллионов евро. Разумеется, самостоятельно городской бюджет такие расходы не потянет. Тем не менее, вопрос было решено изучить более детально.

ЖИЛКОММУНХОЗ

В сфере ЖКХ намечены 149 мероприятий на общую сумму 727,9 млн. грн., из которых 243,1 млн. профинансируют из городского бюджета.

В частности, планируется восстановление 150 смотровых колодцев, замена 2,2 км водопроводных и 450-ти метров канализационных сетей, 88 пожарных гидрантов, оборудование многоэтажных домов 248 приборами учета воды.

На 79-ти улицах запланирован капремонт сетей наружного освещения с установкой LED-светильников, замена двух и модернизация 54 лифтов, приобретение 280-ти контейнеров для мусора.

15 миллионов гривен в городском бюджете предусмотрены на покупку спецтехники, которую получит КП «Водопонижение» для выполнения дорожного ремонта. Еще 7 миллионов предназначено для покупки техники, оборудования и средств малой механизации для других коммунальных предприятий. 300 тысяч направят на ремонт павильонов на остановках общественного транспорта.

Также в Программе присутствует реконструкция двух многострадальных общежитий – на ул. Вокзальной (Свердлова), 8 и Светлодарской (Чубаря), 28А, а также общежития на ул. Кольцевой, 2-А.

14,4 миллиона гривен планируется привлечь для реконструкции Соборной площади.

ОБРАЗОВАНИЕ

В образовательной сфере по-прежнему актуальной остается создание на базе ООШ №13 опорной школы. Также в плане значится строительство блочно- модульных котельных на твердом топливе в школах №1, №10 и детском саду №55, реконструкция отопительных систем в садиках №8, №11 и №20, капитальный ремонт зданий детсадов №№1, 2, 4, 6, 24, 25, 26, 28, 30, 54, 66, 70 и Центра детско-юношеского творчества.

МЕДИЦИНА

Что касается медицины, то здесь намечена реставрация здания хирургического отделения №1 городской клинической больницы и реконструкция здания детской больницы.

На приобретение оборудования для детской больницы планируется потратить 2 миллиона гривен, 518 тысяч – стоматологического оборудования и рентген-аппарата для стоматологической поликлиники, 9,1 млн. грн. – на капремонт амбулаторий.

КУЛЬТУРА

В разделе «Культура» предусмотрены: создание «Центра истории керамики и поддержки народных художественных промыслов» (250 тыс. грн.), капремонт здания центральной библиотеки (2 млн. 140 тысяч), школы искусств и Центра культуры и окружающей среды (11 млн. 687,9 тыс. грн.), здания дома культуры поселка Семеновка (3 млн. 549,3 тыс. грн.), капремонт памятника архитектуры «Дзевульський и Лянге» (250 тыс. грн.).

Ряд мероприятий касаются центрального парка. 500 тысяч гривен планируется потратить на ограждения территории, 25 тысяч – на разработку проектной документации для капремонта «Колеса обозрения», 2 млн. уйдет на капремонт летнего театра XXX-летия Победы, 3 млн. 147,5 тысяч – на строительство развлекательных и спортивных площадок.

Кроме того, возникла необходимость выделить 10 тысяч гривен на оформление проектно-сметной документации для облицовки входной конструкции в парк специальными плитами с подсветкой, которые были переданы Славянску в рамках сотрудничества с USAID. Агентство США по международному развитию в рамках реализации проекта парк «Шелковичный» подарило городу оборудование, проектные и монтажные работы придется оплатить из городского бюджета.