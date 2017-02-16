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Технологии XXI века

Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО

Светлана Вьюниченко
16 февраля 2017 Просмотров: 87 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине 6 февраля началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании. О том, на что следует обратить внимание абитуриентам-2017, рассказывают специалисты  Украинского центра оценивания качества образования.

Где регистрироваться

Зарегистрироваться на ВНО можно до 17 марта включительно. На сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) есть специальная опция, которая помогает сформировать и распечатать регистрационную карточку. Это обязательный документ для прохождения тестов. Добавим, что изменения в регистрационные данные можно внести до 31 марта.

При этом выпускники прошлых лет должны регистрироваться самостоятельно, а для сегодняшних одиннадцатиклассников пункты регистрации создадут непосредственно в школах. 

Но в любом случае при успешной регистрации молодой человек получает от регионального центра сертификат ВНО, информационный бюллетень и регистрационное сообщение участника внешнего независимого оценивания. Нынешние выпускники получат эти документы в своих школах, а тем, кто уже завершил школьное образование, их пришлют по адресу, указанному при регистрации. 

Предметы - обязательные и по желанию

В 2017 году обязательными предметами для независимого тестирования остаются украинский язык и литература. Второй предмет, как и ранее, на выбор - математика или история Украины. Третий предмет выпускники смогут выбрать из вошедших в перечень школьных дисциплин. Кроме того, появилась возможность выбрать и четвертый предмет. Он не является обязательным, но может требоваться по условиям приема в вуз.  

Отметим, что выпускники прошлых лет в обязательном порядке сдают только украинский язык и литературу. Остальные три предмета - результат их выбора. Одиннадцатиклассники находятся в более жестких рамках. Второй предмет они выбирают исключительно между математикой и историей.  

Когда состоятся тесты

Основная сессия ВНО стартует 23 мая и продлится до 16 июня. Дополнительная сессия пройдет с 3 по 12 июля. Для нее предусмотрена отдельная регистрация - с 3 по 20 мая. Как сообщают в Украинском центре оценивания, в основном, дополнительная сессия рассчитана на жителей неподконтрольных территорий.  

Первым выпускники будут сдавать тестирование по украинскому языку и литературе, оно состоится во вторник, 23 мая. Испанский, немецкий и французский языки протестируют в четверг, 25 мая, ВНО по английскому языку запланировано на понедельник, 29 мая. Тестирование по математике состоится в среду, 31 мая, истории Украины - в пятницу, 2 июня, русский можно сдать во вторник, 6 июня. Тесты по биологии пройдут в четверг, 8 июня, географии -  в понедельник,12 июня, физике – в среду, 14 июня, химии –  в пятницу, 16 июня.

Когда огласят результаты

Как сообщается на сайте УЦОКО, результаты по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и математике объявят не позднее 15 июня. По истории Украины, биологии и русскому языку - не позднее 19 июня; по географии, физике и химии – до 23 июня 2017 года.

Напомним, что в этом году вузы принимают сертификаты ВНО и 2016 года. А оценки одиннадцатиклассникам будут ставить по двум формам. Итоговая аттестация будет выставляться в 12-балльной системе. Для зачисления в вуз оценивание построят по 200-балльной шкале.

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Комментарии к статье «Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО»

В Украине 6 февраля началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании. О том, на что следует обратить внимание абитуриентам-2017, рассказывают специалисты  Украинского центра оценивания качества образования.

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