Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО

|16 февраля 2017
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В Украине 6 февраля началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании. О том, на что следует обратить внимание абитуриентам-2017, рассказывают специалисты Украинского центра оценивания качества образования.
Зарегистрироваться на ВНО можно до 17 марта включительно. На сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) есть специальная опция, которая помогает сформировать и распечатать регистрационную карточку. Это обязательный документ для прохождения тестов. Добавим, что изменения в регистрационные данные можно внести до 31 марта.
При этом выпускники прошлых лет должны регистрироваться самостоятельно, а для сегодняшних одиннадцатиклассников пункты регистрации создадут непосредственно в школах.
Но в любом случае при успешной регистрации молодой человек получает от регионального центра сертификат ВНО, информационный бюллетень и регистрационное сообщение участника внешнего независимого оценивания. Нынешние выпускники получат эти документы в своих школах, а тем, кто уже завершил школьное образование, их пришлют по адресу, указанному при регистрации.
В 2017 году обязательными предметами для независимого тестирования остаются украинский язык и литература. Второй предмет, как и ранее, на выбор - математика или история Украины. Третий предмет выпускники смогут выбрать из вошедших в перечень школьных дисциплин. Кроме того, появилась возможность выбрать и четвертый предмет. Он не является обязательным, но может требоваться по условиям приема в вуз.
Отметим, что выпускники прошлых лет в обязательном порядке сдают только украинский язык и литературу. Остальные три предмета - результат их выбора. Одиннадцатиклассники находятся в более жестких рамках. Второй предмет они выбирают исключительно между математикой и историей.
Основная сессия ВНО стартует 23 мая и продлится до 16 июня. Дополнительная сессия пройдет с 3 по 12 июля. Для нее предусмотрена отдельная регистрация - с 3 по 20 мая. Как сообщают в Украинском центре оценивания, в основном, дополнительная сессия рассчитана на жителей неподконтрольных территорий.
Первым выпускники будут сдавать тестирование по украинскому языку и литературе, оно состоится во вторник, 23 мая. Испанский, немецкий и французский языки протестируют в четверг, 25 мая, ВНО по английскому языку запланировано на понедельник, 29 мая. Тестирование по математике состоится в среду, 31 мая, истории Украины - в пятницу, 2 июня, русский можно сдать во вторник, 6 июня. Тесты по биологии пройдут в четверг, 8 июня, географии - в понедельник,12 июня, физике – в среду, 14 июня, химии – в пятницу, 16 июня.
Как сообщается на сайте УЦОКО, результаты по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и математике объявят не позднее 15 июня. По истории Украины, биологии и русскому языку - не позднее 19 июня; по географии, физике и химии – до 23 июня 2017 года.
Напомним, что в этом году вузы принимают сертификаты ВНО и 2016 года. А оценки одиннадцатиклассникам будут ставить по двум формам. Итоговая аттестация будет выставляться в 12-балльной системе. Для зачисления в вуз оценивание построят по 200-балльной шкале.
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15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
• Где планируют ремонтировать дороги и тротуары
• На блокпосту возле Славянска изъяли карабин
• Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора
• Откуда взялся провал на Торской
• Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции
• Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго
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• Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть
• В частном доме взорвался баллон с газом
• В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений
• Первая школа осталась без воды
• Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»
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В Украине 6 февраля началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании. О том, на что следует обратить внимание абитуриентам-2017, рассказывают специалисты Украинского центра оценивания качества образования.