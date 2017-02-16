Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия

Городские власти Славянска намереваются провести консультации с общественностью по вопросу приобретения в коммунальную собственность бывшего ДК им. Ленина. Этой теме было посвящено внеочередное заседание исполкома 9 февраля.

По словам начальника отдела внутренней политики Дмитрия Кравченко, консультироваться мэрия планирует посредством электронного голосования, анкетирования и круглых столов.

- Это не окончательный вариант. Если будет необходимо, методы консультаций можно расширить, - говорит начальник отдела.

Как неоднократно прозвучало на заседании, общественное мнение будут выслушивать согласно решению суда. Напомним, что 12 декабря Донецкий апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу исполкома на решение суда первой инстанции о законности процедуры и выделения финансирования для приобретения в коммунальную собственность города бывшего Дворца культуры им. Ленина. Кроме того, суд обязал горсовет провести консультации с общественностью Славянска относительно покупки ДК и отчитаться об этом в двухмесячный срок.

- Есть решение суда, и мы будем его выполнять, - заявил городской голова Вадим Лях. - Я уже связался с руководством облгаза, который является собственником здания. Передавать ДК на безоплатной основе они ни хотят. Теперь будем вести разговор о ценовой политике согласно экспертизы, которая у них имеется.

В то же время, общественный активист, председатель благотворительного фонда «Верховенство права - Украины» Андрей Федорченко считает, что решение исполкома не снимает проблему и даже не является выполнением решения суда.

- У вышеперечисленных форм изучения общественного мнения нет содержания. Как городские власти представляют себе анкетирование? Кто будет составлять вопросы, ведь они могут являться инструментом манипуляций. Сколько будет длиться голосование, какое количество людей необходимо опросить, каков процент положительных ответов, при котором вопрос считается решенным положительно? Все это должен регламентировать нормативный акт, принятый сессией горсовета, - сказал активист, комментируя прошедшее заседание исполкома.

По его словам, уложиться в отведенный судом двухмесячный срок город уже не успеет, поскольку на ближайшую сессию никакие нормативные акты относительно «всенародного» анкетирования не выносятся.

Не согласен Андрей Федорченко и с позицией мэра о постановке вопроса о цене здания.

- Разумеется, передать ДК на безоплатной основе облгаз не может. Это частично государственная структура, и законодательство такое запрещает. Но ведь есть и другие варианты. Их нужно просто искать, - считает руководитель благотворительного фонда.

Здание бывшего ДК является социально значимым объектом и памятником архитектурного стиля украинский модерн. Из этого и следует исходить при обсуждении цены.

- Здание должно быть передано городу за справедливую цену, - говорит Андрей Федорченко. - По моим сведениям, балансовая стоимость ДК не превышает 500 тыс. грн. А ведь есть еще и земельная составляющая. Аренду за землю, на которой расположено здание, облгаз городу не платил. Поэтому часть цены может быть снижена в счет уплаты этого долга. Еще часть покроют штрафные санкции за то, что балансодержатель не привел памятник архитектуры в надлежащий вид, как указано в договоре. В общем, механизмы у Славянска есть, нужно ими воспользоваться.

Как выяснилось, к лоббированию вопроса о покупки здания ДК за минимальную стоимость славянские общественники намерены подключать народных депутатов и известную тележурналистку Ольгу Герасимьюк.