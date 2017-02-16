Славянскому музею подарили архивные документы

|16 февраля 2017
|Просмотров: 87
|
Фонды городского краеведческого музея пополнились новыми историографическими экспонатами. Осевшая в Киеве, бывшая жительница Славянска Наталья Рец передала учреждению хранившиеся в семейном архиве документы.
О том, что в рамках проекта «Музей открыт на ремонт» происходит сбор документов, отображающих историю города, женщина узнала из социальных сетей. Переданные Натальей архивы хранились в библиотеке ее отчима.
Как рассказал координатор проекта «Музей открыт на ремонт» Дмитрий Журавлев, среди присланных документов есть несколько фотографий дореволюционного периода. Подробной информации об изображенных на фото людях экс-славянка сообщить, увы, не смогла. Известно лишь, что это были родственники ее отчима. Завесу тайны частично открывают выписки из церковных метрик, сделанные в позапрошлом веке и заверенные официальной властью Славянска уже в 1920 году. Судя по указанным данным, речь в документах идет о жителях города по фамилии Бугли-Оглы, имевших турецкое подданство, но православных по вероисповеданию.
В подаренных документах есть также фотография девочки по имени Надежда и ее свидетельство об окончании гимназии. О каком именно образовательном заведении говорится – непонятно, так как текст на бланке отпечатался не четко. Напомним, что в начале XX века в Славянске работало несколько гимназий, построенных на средства местных меценатов. Установлено, что на другой фотографии изображена мать Надежды, Анна Ивановна. Известно также, что в 40-50-е годы ХХ века семья проживала в бывшем доме земского врача Языкова. Здание расположено на перекрестке нынешних улиц Учительской и Университетской и более известно, как «дом с колоннами». Переданный городскому музею комплект архивных документов дополняет несколько учебников, изданных в 1917 году. После тщательного изучения и присвоения инвентарного номера полученные экспонаты станут частью музейных фондов.
16 февраля 2017
• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
• Славянскому музею подарили архивные документы
• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
• Где планируют ремонтировать дороги и тротуары
• На блокпосту возле Славянска изъяли карабин
• Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора
• Откуда взялся провал на Торской
• Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции
• Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго
• Кубок Донецкой области по самбо
14 февраля 2017
• Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть
• В частном доме взорвался баллон с газом
• В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений
• Первая школа осталась без воды
• Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»
13 февраля 2017
• Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы
• Кадар и Пантич – новички «Динамо»
• «Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу
9 февраля 2017
— 16 февраля 2017 —
Городские власти Славянска намереваются провести консультации с общественностью по вопросу приобретения в коммунальную собственность бывшего ДК им. Ленина. Этой теме было посвящено внеочередное заседание исполкома 9 февраля.
— 16 февраля 2017 —
В Украине 6 февраля началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании. О том, на что следует обратить внимание абитуриентам-2017, рассказывают специалисты Украинского центра оценивания качества образования.
— 15 февраля 2017 —
На пленарном заседании 20-й сессии Славянского горсовета 15 февраля была утверждена Программа социально-экономического развития города на 2017 год.
— 15 февраля 2017 —
В этом году в Славянске планируется установка рекордного количества уличных объектов спортивной и игровой инфраструктуры.
Приветствую, гость! Вход
16 февраля 2017
• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
• Славянскому музею подарили архивные документы
• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
• Где планируют ремонтировать дороги и тротуары
• На блокпосту возле Славянска изъяли карабин
• Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора
• Откуда взялся провал на Торской
• Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции
• Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго
• Кубок Донецкой области по самбо
14 февраля 2017
• Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть
• В частном доме взорвался баллон с газом
• В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений
• Первая школа осталась без воды
• Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»
13 февраля 2017
• Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы
• Кадар и Пантич – новички «Динамо»
• «Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу
9 февраля 2017
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянскому музею подарили архивные документы»
Фонды городского краеведческого музея пополнились новыми историографическими экспонатами. Осевшая в Киеве, бывшая жительница Славянска Наталья Рец передала учреждению хранившиеся в семейном архиве документы.