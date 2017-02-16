Славянскому музею подарили архивные документы

О том, что в рамках проекта «Музей открыт на ремонт» происходит сбор документов, отображающих историю города, женщина узнала из социальных сетей. Переданные Натальей архивы хранились в библиотеке ее отчима.

Как рассказал координатор проекта «Музей открыт на ремонт» Дмитрий Журавлев, среди присланных документов есть несколько фотографий дореволюционного периода. Подробной информации об изображенных на фото людях экс-славянка сообщить, увы, не смогла. Известно лишь, что это были родственники ее отчима. Завесу тайны частично открывают выписки из церковных метрик, сделанные в позапрошлом веке и заверенные официальной властью Славянска уже в 1920 году. Судя по указанным данным, речь в документах идет о жителях города по фамилии Бугли-Оглы, имевших турецкое подданство, но православных по вероисповеданию.

В подаренных документах есть также фотография девочки по имени Надежда и ее свидетельство об окончании гимназии. О каком именно образовательном заведении говорится – непонятно, так как текст на бланке отпечатался не четко. Напомним, что в начале XX века в Славянске работало несколько гимназий, построенных на средства местных меценатов. Установлено, что на другой фотографии изображена мать Надежды, Анна Ивановна. Известно также, что в 40-50-е годы ХХ века семья проживала в бывшем доме земского врача Языкова. Здание расположено на перекрестке нынешних улиц Учительской и Университетской и более известно, как «дом с колоннами». Переданный городскому музею комплект архивных документов дополняет несколько учебников, изданных в 1917 году. После тщательного изучения и присвоения инвентарного номера полученные экспонаты станут частью музейных фондов.