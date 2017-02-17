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Депутаты Славянска создали согласительный совет

Антон Скворцов
17 февраля 2017 Просмотров: 98 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На пленарном заседании принято решение о создании согласительного совета. В его состав вошли городской голова, секретарь горсовета, председатели постоянных комиссий, главы депутатских фракций и групп. 

Новый орган будет заниматься предварительным обсуждением спорных и резонансных вопросов, которые выносятся на повестку дня сессий. 

Отметим, что согласительный совет действовал в бытность градончальницей Нели Штепы, затем прекратил существование. До теперешнего времени все противоречивые вопросы выносились на совместное заседание постоянных депутатских комиссий. 

Кроме того, было принято решение о создании института внештатных советников, которые будут на безвозмездных началах консультировать мэра  по вопросам инвалидов, молодежи, ветеранских организаций и предпринимательства. Персональный состав советников пока не утвержден.

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Комментарии к статье «Депутаты Славянска создали согласительный совет »

На пленарном заседании принято решение о создании согласительного совета. В его состав вошли городской голова, секретарь горсовета, председатели постоянных комиссий, главы депутатских фракций и групп. 

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