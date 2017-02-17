Депутаты Славянска создали согласительный совет

На пленарном заседании принято решение о создании согласительного совета. В его состав вошли городской голова, секретарь горсовета, председатели постоянных комиссий, главы депутатских фракций и групп.

Новый орган будет заниматься предварительным обсуждением спорных и резонансных вопросов, которые выносятся на повестку дня сессий.

Отметим, что согласительный совет действовал в бытность градончальницей Нели Штепы, затем прекратил существование. До теперешнего времени все противоречивые вопросы выносились на совместное заседание постоянных депутатских комиссий.

Кроме того, было принято решение о создании института внештатных советников, которые будут на безвозмездных началах консультировать мэра по вопросам инвалидов, молодежи, ветеранских организаций и предпринимательства. Персональный состав советников пока не утвержден.