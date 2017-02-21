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Кто возглавит администрацию Славянского района

Светлана Вьюниченко
21 февраля 2017 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Согласно информации, размещенной на сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, на вакантную пока должность председателя Славянской государственной районной администрации изначально претендовали 6 человек.

Документы на участие в конкурсе подали и прошли предварительный отбор Сергей Савченко, директор ООО «Эктолайн»; Артур Король,  временно безработный; Татьяна Герко, директор ООО «Глория – Трейд»; Алексей Бирюков, заместитель начальника Славянской объединенной налоговой инспекции; Александр Гнатко, временно безработный; Евгений Данилюк, начальник оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ Государственной фискальной службы в Донецкой области.

Как рассказал председатель Славянского районного совета Константин Черников, руководство района никакого отношения к проведению или организации конкурса не имеет.

- Председателя райгосадминистрации назначает президент. Однако перед этим проходит несколько этапов отбора, на которых кандидатуры заявителей могут быть отсеяны. Как и все жители Славянщины, я наблюдаю за конкурсом на сайте, других возможностей у меня нет, - объяснил Константин Черников. 

14 февраля состоялось тестирование, которое не прошли трое участников конкурса. Они набрали по ноль баллов. В итоге теперь на вакантную должность претендуют Сергей Савченко, Алексей Бирюков и Евгений Данилюк. При этом двое первых кандидатов набрали по два балла, Данилюк - 1 балл. Следующий этап отбора, согласно опубликованному на сайте графику, состоится 28 февраля.

Интересно, что не прошедший отбор Артур Король участвовал в тестировании не только по Славянскому району. Он подавал свою кандидатуру на должность Марковской и Миловской РГА Луганской области, а также Липовецкой РГА Винницкой области. В двух последних набрал по одному баллу. 

Отметим, что должность председателя районной госадминистрации относится к категории «А», к ней же, например, принадлежит и руководитель аппарата Антимонопольного комитета страны.   

Напомним, что 9 декабря минувшего года своим указом президент Украины освободил с должности председателя Славянской РГА Олега Власова. Ранее на внеочередной сессии Славянского районного совета депутаты выразили недоверие главе администрации.

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Комментарии к статье «Кто возглавит администрацию Славянского района»

Согласно информации, размещенной на сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, на вакантную пока должность председателя Славянской государственной районной администрации изначально претендовали 6 человек.

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