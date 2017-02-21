Кто возглавит администрацию Славянского района

|21 февраля 2017
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Согласно информации, размещенной на сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, на вакантную пока должность председателя Славянской государственной районной администрации изначально претендовали 6 человек.
Документы на участие в конкурсе подали и прошли предварительный отбор Сергей Савченко, директор ООО «Эктолайн»; Артур Король, временно безработный; Татьяна Герко, директор ООО «Глория – Трейд»; Алексей Бирюков, заместитель начальника Славянской объединенной налоговой инспекции; Александр Гнатко, временно безработный; Евгений Данилюк, начальник оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ Государственной фискальной службы в Донецкой области.
Как рассказал председатель Славянского районного совета Константин Черников, руководство района никакого отношения к проведению или организации конкурса не имеет.
- Председателя райгосадминистрации назначает президент. Однако перед этим проходит несколько этапов отбора, на которых кандидатуры заявителей могут быть отсеяны. Как и все жители Славянщины, я наблюдаю за конкурсом на сайте, других возможностей у меня нет, - объяснил Константин Черников.
14 февраля состоялось тестирование, которое не прошли трое участников конкурса. Они набрали по ноль баллов. В итоге теперь на вакантную должность претендуют Сергей Савченко, Алексей Бирюков и Евгений Данилюк. При этом двое первых кандидатов набрали по два балла, Данилюк - 1 балл. Следующий этап отбора, согласно опубликованному на сайте графику, состоится 28 февраля.
Интересно, что не прошедший отбор Артур Король участвовал в тестировании не только по Славянскому району. Он подавал свою кандидатуру на должность Марковской и Миловской РГА Луганской области, а также Липовецкой РГА Винницкой области. В двух последних набрал по одному баллу.
Отметим, что должность председателя районной госадминистрации относится к категории «А», к ней же, например, принадлежит и руководитель аппарата Антимонопольного комитета страны.
Напомним, что 9 декабря минувшего года своим указом президент Украины освободил с должности председателя Славянской РГА Олега Власова. Ранее на внеочередной сессии Славянского районного совета депутаты выразили недоверие главе администрации.
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17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
• В Славянске работников исполкома станет больше
• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
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16 февраля 2017
• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
• Славянскому музею подарили архивные документы
• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
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• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
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Комментарии к статье «Кто возглавит администрацию Славянского района»
Согласно информации, размещенной на сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, на вакантную пока должность председателя Славянской государственной районной администрации изначально претендовали 6 человек.