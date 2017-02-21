Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина

|21 февраля 2017
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На днях в помещении платформы инициатив «Теплица» снова обсуждались оптимальные варианты возврата бывшего ДК им. Ленина в городскую коммунальную собственность. За круглым столом собрались представители нескольких общественных организаций, руководители работавших в ДК творческих студий и начальник отдела культуры Марина Олейник.
Добившись через суд права быть услышанными, активисты сбавили тон и перешли к конкретным предложениям. Оттолкнувшись от постулата, что здание нужно возвращать в любом случае, проблему разделили на два вопроса: за сколько покупать и что с ним потом делать. Дабы не утопить обсуждение в абстрактных прогнозах, сосредоточились пока на первом пункте.
По мнению общественников, справедливым будет купить ДК у облгаза не по рыночной цене (на ноябрь 2016 г. - 4,8 млн. грн.), а по остаточной стоимости. За основу расчета они предлагают взять договор купли-продажи от 2002 года, пересчитать коэффициент инфляции и вычесть стоимость ликвидации разрушений, которым здание подверглось за это время. Юридическим обоснованием такой формулы активисты считают тот факт, что облгаз по уставным документам не может получать прибыль от сделок с недвижимостью, то есть перепродавать объекты с добавленной стоимостью. Сложнее обстоит с составлением дефектного акта - внешних экспертов собственник в здание не допускает.
Кроме локальных атак, общественники предлагают развернуть более широкую кампанию, цель которой - создать условия, в которых облгаз сам будет рад избавиться от строения. Инструменты для этого есть. Из доступного - неуплата собственником земельной аренды и нарушение им требований охранного договора на памятник архитектуры. Механизма воздействия, правда, за такое нарушение пока не разработан, призналась Марина Олейник, но запрос на его разработку направлен уже и в облуправление, и в Кабинет министров.
Другой возможный вариант - апеллировать к юридическому совладельцу ДК им. Ленина, которым является НАК «Нафтогаз», и просить правление компании «повлиять» на ДТЭК «Донецкоблгаз». Параллельно необходимо повторно обратиться к руководству облгаза с просьбой согласиться на самые лояльные для Славянска условия передачи здания. В эту работу активисты предлагают включиться депутатам городского совета, поддержав тем самым мэра в его индивидуальных переговорах с собственником.
Результатом обсуждения стало решение направить от общественных организаций к городскому голове письмо. Согласно ему на ближайшую сессию предлагается вынести вопрос об обращении Славянского городского совета к владельцам спорного объекта. Текст обращения, предположительно, будет готовить городской отдел культуры. Пойдут ли на это мэр и депутаты - остается только гадать.
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• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»
20 февраля 2017
• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
• В Славянске работников исполкома станет больше
• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
• Кто и как приватизирует помещения в Славянске
16 февраля 2017
• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
• Славянскому музею подарили архивные документы
• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
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На днях в помещении платформы инициатив «Теплица» снова обсуждались оптимальные варианты возврата бывшего ДК им. Ленина в городскую коммунальную собственность. За круглым столом собрались представители нескольких общественных организаций, руководители работавших в ДК творческих студий и начальник отдела культуры Марина Олейник.