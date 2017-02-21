За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками

|21 февраля 2017
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В течение 2017-2019 годов все многоквартирные дома Славянска будут оборудованы приборами учета за счет городского бюджета. Соответствующее решение было принято на двадцатой сессии Славянского городского совета, пленарное заседание которой состоялось 15 февраля.
Решение стало обещанной реакцией городских властей на платежки с шокирующими суммами, которые в начале отопительного сезона получили горожане, оплачивающие отопление по норме. Тогда, напомним, на сайте городского совета появилась петиция с просьбой к руководству города установить счетчики во все многоэтажки.
По данным УЖКХ, приборы учета отсутствуют в 236 домах. Согласно принятой Программе, их установят в три этапа: по сто штук в 2017-18 годах, остальные 36 — в 2019-м. Ориентировочно в городском бюджете на данное мероприятие предусмотрено 18,9 млн. гривен — из расчета 80 тысяч на один счетчик. Как объяснил начальник управления Андрей Чичкан, сумма является максимально возможной и будет уменьшена в ходе электронных торгов по системе «Прозоро».
Пока неурегулированным остается вопрос, на чьем балансе будут находиться счетчики и кем, соответственно, обслуживаться. Как рассказал председатель депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства Анатолий Олексюк, во многих домах, где приборы учета устанавливались ранее, проблема не решена до сих пор. «Поставили и забыли передать, и сейчас никто не является собственником. Жители бегают, теребят и жэки, и теплосеть, кого они только не теребят», - поделился он.
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• Депутаты Славянска создали согласительный совет
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• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
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• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
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• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
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• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
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Комментарии к статье «За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками »
В течение 2017-2019 годов все многоквартирные дома Славянска будут оборудованы приборами учета за счет городского бюджета. Соответствующее решение было принято на двадцатой сессии Славянского городского совета, пленарное заседание которой состоялось 15 февраля.