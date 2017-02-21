 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Технологии XXI века

За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками

Антон Скворцов
21 февраля 2017 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В течение 2017-2019 годов все многоквартирные дома Славянска будут оборудованы приборами учета за счет городского бюджета. Соответствующее решение было принято на двадцатой сессии Славянского городского совета, пленарное заседание которой состоялось 15 февраля.

Решение стало обещанной реакцией городских властей на платежки с шокирующими суммами, которые в начале отопительного сезона получили горожане, оплачивающие отопление по норме. Тогда, напомним, на сайте городского совета появилась петиция с просьбой к руководству города установить счетчики во все многоэтажки. 

По данным УЖКХ, приборы учета отсутствуют в 236 домах. Согласно принятой Программе, их установят в три этапа: по сто штук в 2017-18 годах, остальные 36 — в 2019-м. Ориентировочно в городском бюджете на данное мероприятие предусмотрено 18,9 млн. гривен — из расчета 80 тысяч на один счетчик. Как объяснил начальник управления Андрей Чичкан, сумма является максимально возможной и будет уменьшена в ходе электронных торгов по системе «Прозоро». 

Пока неурегулированным остается вопрос, на чьем балансе будут находиться счетчики и кем, соответственно, обслуживаться. Как рассказал председатель депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства Анатолий Олексюк, во многих домах, где приборы учета устанавливались ранее, проблема не решена до сих пор. «Поставили и забыли передать, и сейчас никто не является собственником. Жители бегают, теребят и жэки, и теплосеть, кого они только не теребят», - поделился он.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 февраля 2017

Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем

Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани

Скандальный детсад продают со скидкой

За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками

Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина

Кто возглавит администрацию Славянского района

В Славянске почтили память героев Небесной сотни

Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Кредиты на карту

20 февраля 2017

Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению

17 февраля 2017

Кто будет заниматься почетными гражданами

Награды нашли героев

Депутаты Славянска создали согласительный совет

Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд

В Славянске грузовик протаранил троллейбус

В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных

Как в Славянском районе выполняют местные программы

В Славянске работников исполкома станет больше

Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году

Кто и как приватизирует помещения в Славянске

16 февраля 2017

Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд

Славянскому музею подарили архивные документы

Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия

В Славянске вспомнили Афганскую войну

Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО

Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи

Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки

Славянские переселенцы напомнили мэру о себе

Левый марш

15 февраля 2017

Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году

В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки

Также в разделе

Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем

— 21 февраля 2017 —

Аппаратное совещание 21 февраля началось на торжественной ноте.  Городской голова Вадим Лях поздравил директора КП «Водопонижение», которому накануне исполнилось 50 лет.

Читать далее ⇒

Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани

— 21 февраля 2017 —

Депутаты согласились профинансировать капитальный ремонт кровли общественной городской бани, которая находится на улице Торской (Коммунаров), 6-А. 

Читать далее ⇒

Скандальный детсад продают со скидкой

— 21 февраля 2017 —

Сессия приняла решение о повторной продаже с аукциона здания бывшего детского сада на улице Шнурковской (1 Мая), 2. Поскольку в первый раз покупателей не нашлось, стоимость здания уменьшена на 10%.

Читать далее ⇒

Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина

— 21 февраля 2017 —

На днях в помещении платформы инициатив «Теплица» снова обсуждались оптимальные варианты возврата бывшего ДК им. Ленина в городскую коммунальную собственность. За круглым столом собрались представители нескольких общественных организаций, руководители работавших в ДК творческих студий и начальник отдела культуры Марина Олейник.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками »

В течение 2017-2019 годов все многоквартирные дома Славянска будут оборудованы приборами учета за счет городского бюджета. Соответствующее решение было принято на двадцатой сессии Славянского городского совета, пленарное заседание которой состоялось 15 февраля.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

В Славянске почтили память героев Небесной сотни

Кто будет заниматься почетными гражданами

Награды нашли героев

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд

В Славянске грузовик протаранил троллейбус

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Кредиты на карту

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Кто и как получит стипендию в новом году

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Левый марш

Селенский забор

Прямое надувательство

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению

Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции

Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 февраля 2017

Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем

Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани

Скандальный детсад продают со скидкой

За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками

Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина

Кто возглавит администрацию Славянского района

В Славянске почтили память героев Небесной сотни

Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Кредиты на карту

20 февраля 2017

Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению

17 февраля 2017

Кто будет заниматься почетными гражданами

Награды нашли героев

Депутаты Славянска создали согласительный совет

Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд

В Славянске грузовик протаранил троллейбус

В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных

Как в Славянском районе выполняют местные программы

В Славянске работников исполкома станет больше

Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году

Кто и как приватизирует помещения в Славянске

16 февраля 2017

Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд

Славянскому музею подарили архивные документы

Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия

В Славянске вспомнили Афганскую войну

Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО

Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи

Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки

Славянские переселенцы напомнили мэру о себе

Левый марш

15 февраля 2017

Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году

В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top