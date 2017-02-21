Скандальный детсад продают со скидкой

Сессия приняла решение о повторной продаже с аукциона здания бывшего детского сада на улице Шнурковской (1 Мая), 2. Поскольку в первый раз покупателей не нашлось, стоимость здания уменьшена на 10%.

Первоначально она была равной 1 млн. 530,5 тысячам гривен, сейчас — 1 млн. 377,4 тыс. грн. Площадь здания — 692 кв. метра. Кроме того, в стоимость лота входят два павильона, ограждение, ворота и асфальтовое покрытие территории.

Напомним, что речь идет о здании, за решение вопроса с продажей которого якобы получил взятку заместитель мэра Игорь Шаповалов.