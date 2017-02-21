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Фотофакт

Технологии XXI века

Скандальный детсад продают со скидкой

Антон Скворцов
21 февраля 2017 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сессия приняла решение о повторной продаже с аукциона здания бывшего детского сада на улице Шнурковской (1 Мая), 2. Поскольку в первый раз покупателей не нашлось, стоимость здания уменьшена на 10%.

Первоначально она была равной 1 млн. 530,5 тысячам гривен, сейчас — 1 млн. 377,4 тыс. грн. Площадь здания — 692 кв. метра. Кроме того, в стоимость лота входят два павильона, ограждение, ворота и асфальтовое покрытие территории.    

Напомним, что речь идет о здании, за решение вопроса с продажей которого якобы получил взятку заместитель мэра Игорь Шаповалов.

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Комментарии к статье «Скандальный детсад продают со скидкой»

Сессия приняла решение о повторной продаже с аукциона здания бывшего детского сада на улице Шнурковской (1 Мая), 2. Поскольку в первый раз покупателей не нашлось, стоимость здания уменьшена на 10%.

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