Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани

Перечень работ включает замену мягкой кровли, парапетов, колпаков вентиляционных каналов, водосточных воронок. Сметная стоимость работ – 510 тысяч гривен.

Как рассказал директор КП «Банно-оздоровительный комплекс» Сергей Дериземля, в сентябре комплекс отмечает 30-летний юбилей. Ранее за счет средств предприятия в бане были полностью заменены инженерные коммуникации, однако за всю историю существования комплекса капитальный ремонт здесь не проводился ни разу.