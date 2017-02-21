|21 февраля 2017
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Аппаратное совещание 21 февраля началось на торжественной ноте. Городской голова Вадим Лях поздравил директора КП «Водопонижение», которому накануне исполнилось 50 лет.
В честь юбилея мэр наградил Сулеймана Фарзалыева почетной грамотой Славянского горсовета.
Стоит отметить, что в 2012 году Сулейман Гаджибалаевич, будучи главным инженером предприятия, стал победителем в областном конкурсе, приуроченном ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.
21 февраля 2017
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
• Кто возглавит администрацию Славянского района
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»
20 февраля 2017
• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
• В Славянске работников исполкома станет больше
• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
• Кто и как приватизирует помещения в Славянске
16 февраля 2017
• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
• Славянскому музею подарили архивные документы
• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
— 21 февраля 2017 —
Депутаты согласились профинансировать капитальный ремонт кровли общественной городской бани, которая находится на улице Торской (Коммунаров), 6-А.
— 21 февраля 2017 —
Сессия приняла решение о повторной продаже с аукциона здания бывшего детского сада на улице Шнурковской (1 Мая), 2. Поскольку в первый раз покупателей не нашлось, стоимость здания уменьшена на 10%.
— 21 февраля 2017 —
В течение 2017-2019 годов все многоквартирные дома Славянска будут оборудованы приборами учета за счет городского бюджета. Соответствующее решение было принято на двадцатой сессии Славянского городского совета, пленарное заседание которой состоялось 15 февраля.
— 21 февраля 2017 —
На днях в помещении платформы инициатив «Теплица» снова обсуждались оптимальные варианты возврата бывшего ДК им. Ленина в городскую коммунальную собственность. За круглым столом собрались представители нескольких общественных организаций, руководители работавших в ДК творческих студий и начальник отдела культуры Марина Олейник.
Приветствую, гость! Вход
21 февраля 2017
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
• Кто возглавит администрацию Славянского района
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»
20 февраля 2017
• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
• В Славянске работников исполкома станет больше
• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
• Кто и как приватизирует помещения в Славянске
16 февраля 2017
• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
• Славянскому музею подарили архивные документы
• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
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Комментарии к статье «Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем»
Аппаратное совещание 21 февраля началось на торжественной ноте. Городской голова Вадим Лях поздравил директора КП «Водопонижение», которому накануне исполнилось 50 лет.