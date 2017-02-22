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Фотофакт

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Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38

Антон Скворцов
22 февраля 2017 Просмотров: 82 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ремонт лифта в четвертом подъезде дома №38 на улице Свободы застопорился по причине отсутствия цены на станцию управления, в замене которой нуждается подъемник.

Об этом сообщил начальник славянского участка предприятия «Отис» Григорий Погорелов. По его словам, стоимость оборудования еще не определена заводом-изготовителем, поскольку на предприятии еще не знают, сколько стоят отдельные ее комплектующие. 

Ясность обещает наступить к концу февраля, а до тех пор купить станцию не представляется возможным: завод, который выпускает такие станции, в Украине единственный.

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Комментарии к статье «Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38»

Ремонт лифта в четвертом подъезде дома №38 на улице Свободы застопорился по причине отсутствия цены на станцию управления, в замене которой нуждается подъемник.

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