|22 февраля 2017
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Ремонт лифта в четвертом подъезде дома №38 на улице Свободы застопорился по причине отсутствия цены на станцию управления, в замене которой нуждается подъемник.
Об этом сообщил начальник славянского участка предприятия «Отис» Григорий Погорелов. По его словам, стоимость оборудования еще не определена заводом-изготовителем, поскольку на предприятии еще не знают, сколько стоят отдельные ее комплектующие.
Ясность обещает наступить к концу февраля, а до тех пор купить станцию не представляется возможным: завод, который выпускает такие станции, в Украине единственный.
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• Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете
21 февраля 2017
• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
• Кто возглавит администрацию Славянского района
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»
20 февраля 2017
• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
• В Славянске работников исполкома станет больше
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Комментарии к статье «Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38»
Ремонт лифта в четвертом подъезде дома №38 на улице Свободы застопорился по причине отсутствия цены на станцию управления, в замене которой нуждается подъемник.