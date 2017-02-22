«Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»

Руководство КП «Славгорводоканал» оперативно отреагировало на рубрику «Фотофакт» в предыдущем номере «ТВ плюс», где мы поместили фотографии открытых технологических колодцев для обслуживания подземных коммуникаций.

Как сообщил главный инженер предприятия Алексей Шурко, из пяти люков водоканалу принадлежат два - на улице Вокзальной (Свердлова) и Свободы, в районе ООШ №1. Буквально на следующий день после выхода газеты их накрыли крышками.

Остается только пожелать, чтобы все жилищно-коммунальные предприятия откликались на наши публикации так же молниеносно.