Славянск рискует превратиться в свалку

В посадках Славянска стали появляться отходы керамического производства. Об этом сообщил на аппаратном совещании 21 февраля директор КАТП Константин Водопьянов.

Константин Водопьянов связывает данные случаи с деятельностью подпольных керамических цехов, которым после закрытия городского полигона ТБО стало проблематично утилизировать мусор. По его словам, такие факты уже зафиксированы в Северном и Целинном микрорайонах.

В связи с этим он обратился к местным жителям и правоохранительным органам с просьбой помочь в обнаружении нарушителей.

Городской голова Вадим Лях выразил обеспокоенность наметившейся тенденцией. «Действительно, проблема будет, с учетом того, что вряд ли кто-то станет самостоятельно возить мусор в Краматорск», - отметил он. Таким образом, перед руководством города поставлена новая задача - как предотвратить появление стихийных свалок.

О ТАРИФАХ

На сайте Славянского горсовета опубликованы тарифы, которые КАТП намерено ввести в связи с удлинением пробега автомобилей до краматорского регионального полигона и рядом других факторов, как-то подорожанием ГСМ, электроэнергии и т. п.

Согласно расчетам предприятия, для многоквартирных домов плата должна составлять 10 грн. 92 коп. с человека в месяц, для частных домов — 11 грн. 58 копеек (сейчас 7,59 и 8,05 грн. соответственно). Таким образом, рост тарифа составит 44%.

Напомним, что ранее предприятие планировало поднять расценки до 12,3 грн. для квартир и до 13,5 грн. для частных домов. Такое повышение вызвало критику городского головы, который призвал руководство КАТП уменьшить цифры за счет мобилизации внутренних ресурсов.

О ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ СТАНЦИИ

Городской голова Вадим Лях прокомментировал информацию о мусороперегрузочной станции, строительство которой, несмотря на протесты местных жителей, по-прежнему значится в Программе социально-экономического развития Славянска на текущий год.

Мэр объяснил, что поскольку результат общественных слушаний по данному вопросу оказался негативным, на территории бывшего Химпрома объект строиться не будет. И заверил, что 15 миллионов грн., которые областной бюджет планирует выделить на реализацию проекта, перераспределят на мероприятия по благоустройству города.

Ввиду того, что Славянск отказался принимать у себя мусор на сортировку из окрестных городов, теперь область ищет для ее возведения другое место.