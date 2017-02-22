Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал

|22 февраля 2017
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На пресс-конференции 21 февраля городской голова Вадим Лях рассказал об итогах встречи с губернатором, на которой обсуждалась судьба инфраструктурных проектов, запланированных к реализации в Донецкой области в текущем году за счет перераспределения средств с неподконтрольных территорий в сумме 2,6 млрд. грн.
По ее итогам принято решение о том, что проекты, на которые не была готова документация (пристройка административного центра к зданию горсовета, реконструкция центральной библиотеки и площади), временно отложены. Вместо них поданы два проекта по водоснабжению и водоотведению на 10 млн. гривен и ремонту дорог на 30 миллионов.
В настоящее время специалисты «Облавтодора» совместно со «СлавУКСом» обследуют дорогу, ведущую от въезда в город со стороны Славкурорта до железнодорожного вокзала. Ее ремонт на всей протяженности обойдется в 90 млн. гривен, тридцати же должно хватить на восстановление наиболее проблемных участков.
Что касается отложенных проектов, то в их финансировании область не отказывает. По словам мэра, как только по ним будет готова проектно-сметная документация, ее тут же подадут на рассмотрение. На составление ПСД сессией горсовета выделены необходимые суммы. Фирму, которая займется ее составлением, определят через систему электронных закупок.
Также Вадим Лях сообщил, что наконец-то прошел экспертизу проект ремонта первого хирургического отделения центральной клинической больницы. По объекту уже объявлены торги.
Кроме того, уже подписано распоряжение, которым выделяются 20 млн. гривен на реконструкцию центрального парка. Проектно-сметная документация на проведение работ имеется, в ближайшее время должен быть объявлен тендер.
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• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
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• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
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• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»
20 февраля 2017
• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
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На пресс-конференции 21 февраля городской голова Вадим Лях рассказал об итогах встречи с губернатором, на которой обсуждалась судьба инфраструктурных проектов, запланированных к реализации в Донецкой области в текущем году за счет перераспределения средств с неподконтрольных территорий в сумме 2,6 млрд. грн.