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Фотофакт

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Общественный совет: разбирательство продолжается

Антон Скворцов
22 февраля 2017 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Вадим Лях прокомментировал решение Донецкого областного апелляционного административного суда, который обязал славянский исполком утвердить персональный состав городского общественного совета.

Мэр поделился, что намерен подать жалобу в коллегию судей, поскольку на данном этапе ему непонятно, как данное решение можно выполнить. По его словам, исполнительный комитет является коллегиальным органом, и некоторые его члены в ходе голосования могут воздержаться. Таким образом, решение об утверждении общественного совета не наберет необходимого количества голосов и принято не будет.

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Комментарии к статье «Общественный совет: разбирательство продолжается»

Вадим Лях прокомментировал решение Донецкого областного апелляционного административного суда, который обязал славянский исполком утвердить персональный состав городского общественного совета.

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Кто будет заниматься почетными гражданами

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