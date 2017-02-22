Общественный совет: разбирательство продолжается

Мэр поделился, что намерен подать жалобу в коллегию судей, поскольку на данном этапе ему непонятно, как данное решение можно выполнить. По его словам, исполнительный комитет является коллегиальным органом, и некоторые его члены в ходе голосования могут воздержаться. Таким образом, решение об утверждении общественного совета не наберет необходимого количества голосов и принято не будет.