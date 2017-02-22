|22 февраля 2017
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Вадим Лях прокомментировал решение Донецкого областного апелляционного административного суда, который обязал славянский исполком утвердить персональный состав городского общественного совета.
Мэр поделился, что намерен подать жалобу в коллегию судей, поскольку на данном этапе ему непонятно, как данное решение можно выполнить. По его словам, исполнительный комитет является коллегиальным органом, и некоторые его члены в ходе голосования могут воздержаться. Таким образом, решение об утверждении общественного совета не наберет необходимого количества голосов и принято не будет.
22 февраля 2017
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— 22 февраля 2017 —
В посадках Славянска стали появляться отходы керамического производства. Об этом сообщил на аппаратном совещании 21 февраля директор КАТП Константин Водопьянов.
— 22 февраля 2017 —
Руководство КП «Славгорводоканал» оперативно отреагировало на рубрику «Фотофакт» в предыдущем номере «ТВ плюс», где мы поместили фотографии открытых технологических колодцев для обслуживания подземных коммуникаций.
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22 февраля 2017
• Общественный совет: разбирательство продолжается
• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
• «Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»
• Где в Славянске будет Масленица
• Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38
• В девятой школе разбили забор
• Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе
• Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете
21 февраля 2017
• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
• Кто возглавит администрацию Славянского района
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»
20 февраля 2017
• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
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Вадим Лях прокомментировал решение Донецкого областного апелляционного административного суда, который обязал славянский исполком утвердить персональный состав городского общественного совета.