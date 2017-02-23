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Фотофакт

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В Славянске начнут отлавливать бездомных собак

Антон Скворцов
23 февраля 2017 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На отлов собак из городского бюджета планируется направить 200 тысяч грн.

К отлову бездомных собак в Славянске планируется привлечь иногородних специалистов. Об этом на пресс-конференции 21 февраля сообщил городской голова Вадим Лях.

По его словам, такое решение было принято им ввиду крайне неблагоприятной обстановки, сложившейся в городе. 

«Ситуация плачевная. События, которые происходят (имеются в виду нападения собак на прохожих, - прим.), волнуют и жителей города, и меня лично. Пока идут дискуссии по поводу центра (содержания бездомных животных, - прим.), работу проводить будем», - рассказал мэр. 

Скорее всего, договор по отлову будет заключен с профильным Харьковским центром. Для финансирования его услуг на очередную сессию будет вынесен проект решения о выделении на эти цели двухсот тысяч гривен. Мэр выразил уверенность, что проект решения будет поддержан депутатами. Также он заявил, что заявленное намерение не является предметом обсуждения.

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Комментарии к статье «В Славянске начнут отлавливать бездомных собак»

К отлову бездомных собак в Славянске планируется привлечь иногородних специалистов. Об этом на пресс-конференции 21 февраля сообщил городской голова Вадим Лях.

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