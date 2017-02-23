В Славянске начнут отлавливать бездомных собак

К отлову бездомных собак в Славянске планируется привлечь иногородних специалистов. Об этом на пресс-конференции 21 февраля сообщил городской голова Вадим Лях.

По его словам, такое решение было принято им ввиду крайне неблагоприятной обстановки, сложившейся в городе.

«Ситуация плачевная. События, которые происходят (имеются в виду нападения собак на прохожих, - прим.), волнуют и жителей города, и меня лично. Пока идут дискуссии по поводу центра (содержания бездомных животных, - прим.), работу проводить будем», - рассказал мэр.

Скорее всего, договор по отлову будет заключен с профильным Харьковским центром. Для финансирования его услуг на очередную сессию будет вынесен проект решения о выделении на эти цели двухсот тысяч гривен. Мэр выразил уверенность, что проект решения будет поддержан депутатами. Также он заявил, что заявленное намерение не является предметом обсуждения.