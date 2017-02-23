Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто

|23 февраля 2017
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В парк Шелковичный продолжает поступать закупленное инвесторами оборудование. Только за февраль сюда прибыли две партии груза. Свои договорные обязательства, таким образом, Агентство США по международному развитию (USAID) выполняет в полной мере. Чего, к сожалению, нельзя сказать о городском руководстве.
Оборудование, приобретенное в рамках договора между горсоветом Славянска и Украинской инициативой по укреплению гражданского доверия (UCBI) продолжает поступать в город. 18 февраля партнеры привезли навигационные стенды с указанием благоустроенных локаций и правил поведения на территории парка (на фото). Еще раньше, 3 февраля, инвесторы доставили в парк комплект тренажеров разного профиля, которые будут смонтированы на подготовленных городом площадках. С этим компонентом проекта определенности пока нет.
Напомним, что работы по обустройству площадок и тротуаров начались в последних числах 2016 года. Отработав пару дней, подрядная организация отозвала работников, тем самым аннулировав договор, заключенный после победы в тендерном конкурсе. На последней сессии горсовета депутаты снова выделили деньги на подготовку площадок, но объявление нового тендера тормозится из-за того, что данное решение пока не опубликовано на официальном сайте. Другая заминка может возникнуть в связи с постановлением Кабмина об изменении порядка оплаты работы, связанной с тяжелыми условиями. Если этот аспект придется учитывать, то уже разработанная проектно-сметная документация потребует переделки, что, в свою очередь, еще больше отдалит срок реализации проекта по реконструкции Шелковичного парка.
Согласно имеющейся информации, несколько дней назад представители организации-донора снова встречались с городским головой Славянска и согласились продлить «дорожную карту» проекта до начала лета.
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• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
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• В Славянске открылся офис «Каритаса»
• Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами
• В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов
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• С кем в итоге объединится Славянск
22 февраля 2017
• Общественный совет: разбирательство продолжается
• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
• «Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»
• Где в Славянске будет Масленица
• Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38
• В девятой школе разбили забор
• Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе
• Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете
21 февраля 2017
• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
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Комментарии к статье «Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто»
В парк Шелковичный продолжает поступать закупленное инвесторами оборудование. Только за февраль сюда прибыли две партии груза. Свои договорные обязательства, таким образом, Агентство США по международному развитию (USAID) выполняет в полной мере. Чего, к сожалению, нельзя сказать о городском руководстве.