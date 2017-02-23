 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Вопрос цены и качества

Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто

Павел Коротенко
23 февраля 2017 Просмотров: 14 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В парк Шелковичный продолжает поступать закупленное инвесторами оборудование. Только за февраль сюда прибыли две партии груза. Свои договорные обязательства, таким образом, Агентство США по международному развитию (USAID) выполняет  в полной мере. Чего, к сожалению, нельзя сказать о городском руководстве.

Оборудование, приобретенное в рамках договора между горсоветом Славянска и Украинской инициативой по укреплению гражданского доверия (UCBI) продолжает поступать в город. 18 февраля партнеры привезли навигационные стенды с указанием  благоустроенных локаций и правил поведения на территории парка (на фото). Еще раньше, 3 февраля, инвесторы доставили в парк комплект тренажеров разного профиля, которые будут смонтированы на подготовленных городом площадках. С этим компонентом проекта определенности пока нет. 

Напомним, что работы по обустройству площадок и тротуаров начались в последних числах 2016 года. Отработав пару дней, подрядная организация отозвала работников, тем самым аннулировав договор, заключенный после победы в тендерном конкурсе. На последней сессии горсовета депутаты снова выделили деньги на подготовку площадок, но объявление нового тендера тормозится из-за того, что данное решение пока не опубликовано на официальном сайте. Другая заминка может возникнуть в связи с постановлением Кабмина об изменении порядка оплаты работы, связанной с тяжелыми условиями. Если этот аспект придется учитывать, то уже разработанная проектно-сметная документация потребует переделки, что, в свою очередь, еще больше отдалит срок реализации проекта по реконструкции Шелковичного парка.

Согласно имеющейся информации, несколько дней назад представители организации-донора снова встречались с городским головой Славянска и согласились продлить «дорожную карту» проекта до начала лета.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

23 февраля 2017

Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе

Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска

Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто

В Славянске начнут отлавливать бездомных собак

В Славянске открылся офис «Каритаса»

Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами

В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов

Как славянцы весну в гости звали

С кем в итоге объединится Славянск

Аравийная остановка

22 февраля 2017

Общественный совет: разбирательство продолжается

Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал

Вопрос цены и качества

«Шахтер» вернулся из Виго с победой

Славянск рискует превратиться в свалку

«Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»

Где в Славянске будет Масленица

Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38

В девятой школе разбили забор

Два частных дома затопило

Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе

Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете

21 февраля 2017

Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области

Семь медалей славянских «вольников»

Новые достижения славянских боксеров

Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем

Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани

Скандальный детсад продают со скидкой

За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками

Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина

Кто возглавит администрацию Славянского района

Также в разделе

В Славянске начнут отлавливать бездомных собак

— 23 февраля 2017 —

К отлову бездомных собак в Славянске планируется привлечь иногородних специалистов. Об этом на пресс-конференции 21 февраля сообщил городской голова Вадим Лях.

Читать далее ⇒

С кем в итоге объединится Славянск

— 23 февраля 2017 —

В Славянске 17 февраля состоялось совещание по вопросу добровольного объединения территориальных громад.

Читать далее ⇒

Общественный совет: разбирательство продолжается

— 22 февраля 2017 —

Вадим Лях прокомментировал решение Донецкого областного апелляционного административного суда, который обязал славянский исполком утвердить персональный состав городского общественного совета.

Читать далее ⇒

Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал

— 22 февраля 2017 —

На пресс-конференции 21 февраля городской голова Вадим Лях рассказал об итогах встречи с губернатором, на которой обсуждалась судьба инфраструктурных проектов, запланированных к реализации в Донецкой области в текущем году за счет перераспределения средств с неподконтрольных территорий в сумме 2,6 млрд. грн.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто»

В парк Шелковичный продолжает поступать закупленное инвесторами оборудование. Только за февраль сюда прибыли две партии груза. Свои договорные обязательства, таким образом, Агентство США по международному развитию (USAID) выполняет  в полной мере. Чего, к сожалению, нельзя сказать о городском руководстве.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе

В Славянске открылся офис «Каритаса»

Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В девятой школе разбили забор

Два частных дома затопило

Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска

Кредиты на карту

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Аравийная остановка

Левый марш

Селенский забор

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» вернулся из Виго с победой

Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе

Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

23 февраля 2017

Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе

Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска

Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто

В Славянске начнут отлавливать бездомных собак

В Славянске открылся офис «Каритаса»

Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами

В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов

Как славянцы весну в гости звали

С кем в итоге объединится Славянск

Аравийная остановка

22 февраля 2017

Общественный совет: разбирательство продолжается

Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал

Вопрос цены и качества

«Шахтер» вернулся из Виго с победой

Славянск рискует превратиться в свалку

«Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»

Где в Славянске будет Масленица

Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38

В девятой школе разбили забор

Два частных дома затопило

Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе

Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете

21 февраля 2017

Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области

Семь медалей славянских «вольников»

Новые достижения славянских боксеров

Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем

Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани

Скандальный детсад продают со скидкой

За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками

Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина

Кто возглавит администрацию Славянского района

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top