Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто

В парк Шелковичный продолжает поступать закупленное инвесторами оборудование. Только за февраль сюда прибыли две партии груза. Свои договорные обязательства, таким образом, Агентство США по международному развитию (USAID) выполняет в полной мере. Чего, к сожалению, нельзя сказать о городском руководстве.

Оборудование, приобретенное в рамках договора между горсоветом Славянска и Украинской инициативой по укреплению гражданского доверия (UCBI) продолжает поступать в город. 18 февраля партнеры привезли навигационные стенды с указанием благоустроенных локаций и правил поведения на территории парка (на фото). Еще раньше, 3 февраля, инвесторы доставили в парк комплект тренажеров разного профиля, которые будут смонтированы на подготовленных городом площадках. С этим компонентом проекта определенности пока нет.

Напомним, что работы по обустройству площадок и тротуаров начались в последних числах 2016 года. Отработав пару дней, подрядная организация отозвала работников, тем самым аннулировав договор, заключенный после победы в тендерном конкурсе. На последней сессии горсовета депутаты снова выделили деньги на подготовку площадок, но объявление нового тендера тормозится из-за того, что данное решение пока не опубликовано на официальном сайте. Другая заминка может возникнуть в связи с постановлением Кабмина об изменении порядка оплаты работы, связанной с тяжелыми условиями. Если этот аспект придется учитывать, то уже разработанная проектно-сметная документация потребует переделки, что, в свою очередь, еще больше отдалит срок реализации проекта по реконструкции Шелковичного парка.

Согласно имеющейся информации, несколько дней назад представители организации-донора снова встречались с городским головой Славянска и согласились продлить «дорожную карту» проекта до начала лета.