Памятники в Славянске решили ремонтировать по программе

|24 февраля 2017
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С целью упорядочения работ по реконструкции, ремонту и благоустройству памятников и братских могил воинов, погибших во Второй мировой войне, в Славянске примут специальную программу.
Об этом стало известно на заседании лавянского городского совета ветеранов войны и труда, состоявшемся 21 февраля.
Принимавший участие в заседании городской голова Вадим Лях рассказал, что в прежние годы восстановление памятных сооружений ко Дню Победы проводилось как силами коммунальных служб за деньги городского бюджета, так и отдельными руководителями предприятий и депутатами за счет собственных средств. Однако, по его словам, процесс не носил планового характера.
Теперь же мэр намерен перенять опыт Харькова, где для памятников существует специальная комплексная программа. Подобный документ планируется принять в Славянске, обозначив в нем цели, задачи, план мероприятий, объем и источники финансирования на ближайшие пять лет.
Совет ветеранов одобрил инициативу городских властей. Разработка документа поручена профильным службам исполкома.
Памятник «Вдове и матери солдата» - самый «молодой» обелиск в Славянске, посвященный военной тематике. Его создатели неоднократно подчеркивали, что памятник является единственным в своем роде во всей Украине.
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• Очередь в Славянский ЦОК нужно занимать в 5 утра
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• Что делать Славянскому району с пассажироперевозками и напряжением в электросети
• «Славгорводоканал»: путаница есть, но руководство старается
• Преступление по расчету: грабил физически слабых
• Парень разгуливал по Славянску с гранатой
• Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет
• Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе
• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
• В Славянске начнут отлавливать бездомных собак
• В Славянске открылся офис «Каритаса»
• Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами
• В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов
• Как славянцы весну в гости звали
• С кем в итоге объединится Славянск
22 февраля 2017
• Общественный совет: разбирательство продолжается
• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
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С целью упорядочения работ по реконструкции, ремонту и благоустройству памятников и братских могил воинов, погибших во Второй мировой войне, в Славянске примут специальную программу.