Памятники в Славянске решили ремонтировать по программе

С целью упорядочения работ по реконструкции, ремонту и благоустройству памятников и братских могил воинов, погибших во Второй мировой войне, в Славянске примут специальную программу.

Об этом стало известно на заседании лавянского городского совета ветеранов войны и труда, состоявшемся 21 февраля.

Принимавший участие в заседании городской голова Вадим Лях рассказал, что в прежние годы восстановление памятных сооружений ко Дню Победы проводилось как силами коммунальных служб за деньги городского бюджета, так и отдельными руководителями предприятий и депутатами за счет собственных средств. Однако, по его словам, процесс не носил планового характера.

Теперь же мэр намерен перенять опыт Харькова, где для памятников существует специальная комплексная программа. Подобный документ планируется принять в Славянске, обозначив в нем цели, задачи, план мероприятий, объем и источники финансирования на ближайшие пять лет.

Совет ветеранов одобрил инициативу городских властей. Разработка документа поручена профильным службам исполкома.

наша справка

Памятник «Вдове и матери солдата» - самый «молодой» обелиск в Славянске, посвященный военной тематике. Его создатели неоднократно подчеркивали, что памятник является единственным в своем роде во всей Украине.