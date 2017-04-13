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Фотофакт

С незапамятных времен

Меньше половины: местная власть Славянска открыта на 33%

Светлана Вьюниченко
21 марта 2017 Просмотров: 275 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске 16 марта прошел круглый стол на тему «Анализ уровня эффективности местного самоуправления». Мероприятие, подготовленное общественным движением «Сильные громады», состоялось на базе платформы инициатив «Теплица». В нем приняли участие местные депутаты. представители городской власти, общественники.

Как рассказал координатор «Сильных громад» Денис Бигунов, активисты движения проанализировали деятельность местных властей в 16 городах Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей. Использованная методология состоит из 166 параметров, но на круглом столе в Славянске остановились на четырех из них. Были затронуты инструменты взаимодействия власти и общества, доступность нормативно-правовых актов, которые гарантируют участие граждан в процессе принятия решений, энергоэффективность и прозрачность бюджетного процесса.

По словам спикера мероприятия Богдана Красовского, в целом, Славянск демонстрирует показатели ниже среднего уровня. Согласно проведенному исследованию, хуже всего обстоят дела с индексом прозрачности бюджетных средств. По данном параметру Славянск набрал 8,25 баллов из 42 возможных или 20%. Как выяснили координаторы, рядовые граждане в свободном доступе не найдут так называемый «открытый бюджет», то есть визуализацию доходов. также в Славянске не разработано положение о бюджетных слушаниях и участии граждан в составлении городской казны. Кроме того, обыватель вряд ли сможет отыскать на сайте горсовета пояснительную записку к бюджету Славянска. 

Наиболее соответствует нормативам индекс открытости нормативных документов. Как выяснили координаторы программы, он составляет 62% (21,75 баллов из 35-ти). К минусам данного показатели были отнесены отсутствие планов проведения заседаний как в городском совете, так и в исполкоме. Дальнейшие пробелы полностью касаются исполкома. Здесь, судя по отчету «громадовцев», недоступны регламент работы, распоряжения головы о повестке заседаний, положение о свободном доступе граждан на заседания, протоколы заседаний. Кроме того, в городе до сих пор не разработан устав громады. 

По инструментам взаимодействия громады и власти город «заработал» 29,1% (21,25 баллов из 73). «Недобор» обеспечили отсутствие общественных слушаний, общественных экспертов, общественного совета. Также городской голова не отчитывается о своей деятельности (отчет Вадима Ляха о работе исполкома координаторы не учитывали), не ведется отчет по петициям. 

По энергоэффективности, набрав 3 балла из 11 возможных, город получил 27%. Славянск недобрал баллов из-за отсутствия плана устойчивого энергетического развития. Кроме того, мы не входим в ассоциацию энергоэффективных городов, не проводим образовательные мероприятия по энергоэффективности и не имеем грантового соглашения на финансирование подобных образовательных программ. 

Общий итог подсчетов составил 33%. Славянск набрал 54,25 баллов из 163 возможных. 

Стоит отметить, что не все из присутствующих на круглом столе представителей местной власти были согласны с такими результатами. Замечания звучали практически по каждому пункту. Некоторые сводились к позиции «не запрещено - значит разрешено», некоторые, судя по всему, требовали корректировки взглядов старшего поколения и более скрупулезного подхода к работе самих координаторов.

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Комментарии к статье «Меньше половины: местная власть Славянска открыта на 33%»

В Славянске 16 марта прошел круглый стол на тему «Анализ уровня эффективности местного самоуправления». Мероприятие, подготовленное общественным движением «Сильные громады», состоялось на базе платформы инициатив «Теплица». В нем приняли участие местные депутаты. представители городской власти, общественники.

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