Ремонт начинается с люков

Секретарь горсовета Жан Ким дал задание коммунальным службам подготовить технологические колодцы на улице Университетской (Ленина), где в скором времени должна начаться укладка нового дорожного покрытия.

Оголовки колодцев необходимо поднять до того уровня, на котором будет уложен асфальтобетон. Это нужно для того, чтобы после асфальтирования на их месте не получились впадины, как это зачастую бывает.

Кроме того, Ким поручил КП «Водопонижение» возобновить засыпку дорожных выбоин, из которых дождем вымыло асфальтовую крошку. И повременить с разметкой на улицах, где запланирован капитальный ремонт.

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