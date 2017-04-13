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Фотофакт

С незапамятных времен

Ремонт начинается с люков

Антон Скворцов
21 марта 2017 Просмотров: 329 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Секретарь горсовета Жан Ким дал задание коммунальным службам подготовить технологические колодцы на улице Университетской (Ленина), где в скором времени должна начаться укладка нового дорожного покрытия.

Оголовки колодцев необходимо поднять до того уровня, на котором будет уложен асфальтобетон. Это нужно для того, чтобы после асфальтирования на их месте не получились впадины, как это зачастую бывает. 

Кроме того, Ким поручил КП «Водопонижение» возобновить засыпку дорожных выбоин, из которых дождем вымыло асфальтовую крошку. И повременить с разметкой на улицах, где запланирован капитальный ремонт.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • За минувшую неделю аварийно-восстановительные бригады «Славгорводоканала» ликвидировали 33 порыва и 21 утечку на водопроводных сетях и 69 засоров канализации.
  • В отчетном периоде Славянску подавалось, в среднем, 24,3 тысячи кубометров воды в сутки. 19,2 тысячи город получал от КП «Компания «Вода Донбасса», 5,2 тысячи — с собственной фильтровальной станции. 
  • На территории школы микрорайона Семеновка найдена и обезврежена современная минометная мина калибром 82 мм.   
  • На территории Славянска произошло 9 пожаров. В семи случаях горели камыш и сухая трава. Погибших и пострадавших нет. 
  • В 2016 году сотрудники БТИ бесплатно предоставили 5721 ответ на запросы различных государственных структур. В частности, 884 письма поступило из органов местного самоуправления, 942 — из полиции, 2927 — фискальной службы. В этом году дано уже более 600 ответов.

 

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Комментарии к статье «Ремонт начинается с люков»

Секретарь горсовета Жан Ким дал задание коммунальным службам подготовить технологические колодцы на улице Университетской (Ленина), где в скором времени должна начаться укладка нового дорожного покрытия.

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