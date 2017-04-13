Ремонт начинается с люков

|21 марта 2017
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Секретарь горсовета Жан Ким дал задание коммунальным службам подготовить технологические колодцы на улице Университетской (Ленина), где в скором времени должна начаться укладка нового дорожного покрытия.
Оголовки колодцев необходимо поднять до того уровня, на котором будет уложен асфальтобетон. Это нужно для того, чтобы после асфальтирования на их месте не получились впадины, как это зачастую бывает.
Кроме того, Ким поручил КП «Водопонижение» возобновить засыпку дорожных выбоин, из которых дождем вымыло асфальтовую крошку. И повременить с разметкой на улицах, где запланирован капитальный ремонт.
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• Отопительный сезон в Славянске окончен
• Самовольное строительство обходится дорого
• В Славянске начали ремонтировать дороги
• За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО
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11 апреля 2017
• Жители навели чистоту в Славянске
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• На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь
10 апреля 2017
• Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
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• Чемпионат Украины по рукопашному бою: у Шульги - «золото», у Мальцевой – «бронза»
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• «Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков
• Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»
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• Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат
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Секретарь горсовета Жан Ким дал задание коммунальным службам подготовить технологические колодцы на улице Университетской (Ленина), где в скором времени должна начаться укладка нового дорожного покрытия.