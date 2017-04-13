На Химике не работает флюорограф

В амбулатории №7 уже два месяца не работает флюорограф, в связи с чем жители Химика, Семеновки и Черевковки вынуждены ездить в центр города. Первый раз, чтобы пройти обследование, второй — чтобы забрать результат. С учетом подорожания стоимости проезда вояжи обходятся почти в 20 гривен.

Комментируя ситуацию, начальник отдела здравоохранения Елена Джим (на фото) объяснила, что имеющийся в амбулатории аппарат «изжил себя»: его возраст перешагнул 30-летнюю отметку. Чтобы смонтировать новый цифровой аппарат, необходимо сделать ремонт кабинета флюорографии. К сожалению, проектно-сметная документация застряла в Киеве, куда была отправлена на радиологическую экспертизу. По словам Елены Джим, специалисты отдела звонят в столицу чуть ли не ежедневно, документы им обещают прислать со дня на день, но вот уже два месяца воз и ныне там.

Пока же жители периферии проходят обследование в городской клинической больнице. Чтобы охватить услугой всех желающих, прием пациентов ведется в две смены.

Упростить жизнь горожанам мог бы передвижной флюорограф, однако автомобиль, на базе которого он смонтирован, нуждается в капремонте двигателя. «Ремонт был проведен два месяца назад. Машина только выехала и сразу же опять остановилась», - посетовала начальник горздрава. Теперь, по ее словам, за помощью придется обращаться к краматорским специалистам.