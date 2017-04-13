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Фотофакт

С незапамятных времен

Осмотр славянского ДК: пациент, скорее, мертв, чем жив

Светлана Вьюниченко
22 марта 2017 Просмотров: 639 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В зрительном зале существенно пострадал лишь потолок, в котором имеется пробоина.
  • Вряд ли такой ремонт потолка можно считать долгосрочным и капитальным. Но на первое время проблему он решил.
  • Вода полностью заливает подвал ДК и вносит свою лепту в разрушение здания.
  • Отсыревшие стены успели покрыться грибком.

Накануне общественных слушаний о покупке бывшего ДК им. Ленина в собственность славянской громады городская комиссия осмотрела здание, которое сейчас находится на балансе облгаза. В состав комиссии входили представители местной власти, депутаты горсовета, руководители студий, которые ранее вели занятия в ДК. Осмотр проходил в присутствии представителей городского управления газоснабжения и газификации.

Экскурсии по зданию предшествовал инструктаж по технике безопасности. Благодаря этому, да еще промозглой сырости и холоду, царящим теперь в ДК, осмотр приобретал явно экстремальный оттенок. Казалось, что время здесь застыло, остановившись на событиях 2014-го. Календари за тот год на покореженных стенах, слой пыли на пианино, которые больше не могут издавать музыкальные звуки, ценники на шоколадки по 5 грн., обваливающаяся штукатурка, сквозняки из разбитых окон и затхлый запах там, где они заколочены. Каждого из присутствующих с ДК связывали личные воспоминания, поэтому равнодушно к «экскурсии» не отнесся никто. 

Как рассказал главный инженер Славянского УГГ Евгений Бречко, управление купило здание у керамкомбината в феврале 2002 года. После покупки в здании провели автономное отопление, перекрыли крышу, сделали ремонт внутренних помещений. После прямого попадания снаряда владельцы заделали пробоину в крыше, забили окна, оставшиеся без стекол, и отремонтировали водовод. Поскольку отопительные котлы также вышли из строя - не из-за войны, а просто отработав свой ресурс, менять их не сочли нужным, и с 2014 года здание не отапливается. 

За это время, как увидели члены комиссии, от сырости и влаги пострадали стены. Подвал стоит залитый водой, в настоящий момент она доходит до верхних ступенек. Скорее всего, считают специалисты, где-то в домах, находящихся поблизости, имеются проблемы с водоводом, и порыв нашел выход в подвале ДК. Проблема существовала и до военных действий, когда дворец культуры функционировал, но тогда горгаз откачивал воду из подвала насосами. Сейчас в здании нет электричества, и заниматься этим никто не будет. 

В потолке зрительного зала также имеется пробоина. К счастью, она не выходит  наружу, поскольку возникла не от прямого попадания. Разрушения вызвала взрывная волна, когда снаряд попал в соседнюю пятиэтажку. 

Наиболее пострадавшей частью ДК стали помещения под самой крышей, где располагалась вокальная студия. Из-за обстрелов по стенам пошли трещины, крыша не отремонтирована капитально, а, можно сказать, залатана на скорую руку.

- Когда мы вошли сюда после освобождения города, испытали настоящий шок. На первом этаже хранилась гуманитарка, на втором - спали военные, а у нас зияли дыры в полу и потолке. И все, что собиралось по крупицам, было либо разбито, либо пропало, - рассказывают руководители студий вокала. 

Впрочем, состояние легкого шока сопровождало и членов комиссии, осматривающих здание три года спустя. Капитальное сооружение, являющееся  памятником архитектуры, пережило на своем веку две войны и выстояло. 

- Но если не заняться ремонтом прямо сейчас, через несколько лет от ДК останутся только стены, - выразила общее мнение присутствующих начальник отдела культуры Марина Олейник. 

Члены комиссии выскажут свое видение ситуации на общественных слушаниях, о которых «ТВ плюс» напишет в следующем номере. Однако уже сейчас представители власти и коммунальники говорят, что средства на покупку здания - лишь вершина айсберга. Потом понадобятся деньги на его техническую экспертизу, составление проектно-сметной документации и ремонт. В какую сумму это может вылиться, пока сказать сложно. Но и бросить памятник архитектуры на произвол судьбы город не имеет права.

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Комментарии к статье «Осмотр славянского ДК: пациент, скорее, мертв, чем жив»

Накануне общественных слушаний о покупке бывшего ДК им. Ленина в собственность славянской громады городская комиссия осмотрела здание, которое сейчас находится на балансе облгаза. В состав комиссии входили представители местной власти, депутаты горсовета, руководители студий, которые ранее вели занятия в ДК. Осмотр проходил в присутствии представителей городского управления газоснабжения и газификации.

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