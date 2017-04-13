Парк «Шелковичный» и сквер «Мечта» готовятся к наплыву посетителей

После зимнего затворничества жители Славянска радуются пришедшей весне и возможности проводить досуг на свежем воздухе. Чем же живут накануне летнего сезона сегодня два самых популярных места массового отдыха - парк «Шелковичный» и сквер «Мечта».

Все в процессе

На территории центрального городского парка в этом сезоне планируется реализовать несколько инфраструктурных проектов. Один из них стартовал еще летом прошлого года, когда представители Агентства США по международному развитию согласились профинансировать строительство трех локаций - спортивной, детской и танцевальной. Оборудование для них уже завезено, однако монтировать его пока что некуда, ибо с подготовкой площадок у города возникли трудности. Начатые перед новогодними праздниками работы подрядчики до конца не довели, и договор с ними пришлось расторгнуть. Следующий конкурс будет объявлен по системе ProZorro 28 марта.

Еще один неоконченный пока проект - реконструкция входной арки, выполнить которую также планируется за спонсорские деньги. Сейчас идет стадия разработки проектно-сметной документации, после чего проект также выставят на тендер.

Областное и городское

Также в этом году ожидается начало реализации проекта, который будет профинансирован за средства областного экологического фонда. Общая сумма выделяемых денег - порядка 36 млн. грн., которые будут осваиваться на протяжении двух лет. Около 20 млн. пойдет на озеленение и благоустройство территории - заказчиком этих работ выступит, скорее всего, область. Еще 16 млн. грн. должны быть потрачены на строительство ограждения вокруг парковой территории. Со стороны ул. Лозановича планируется поставить кованую ограду, по западной границе парка забор сделают из металлопрофиля. Также за эти деньги планируется отремонтировать кровлю летнего кинотеатра и утеплить его стены для возможности круглогодичной эксплуатации. Напомним, что зал кинотеатра рассчитан на 750 зрителей и является самым большим на территории Славянска.

Что касается парка аттракционов, то из ныне существующих каруселей останутся только детская «цепочка» и колесо обозрения. Последний объект будет восстанавливать винницкий завод «Сармат». Дорожная карта ремонта уже разработана, стоимость реконструкции - 2 млн. грн. Еще порядка 200 тыс. грн. придется заплатить за покраску аттракциона и оснащение его парковой иллюминацией. Сроки окончания работ по всем вышеперечисленным проектам пока не указываются - все зависит от поступления средств.

Мечты о развитии «Мечты»

На предыдущей сессии горсовета зеленая зона вдоль улицы Добровольского наконец-то получила официальное название - сквер «Мечта». На следующей сессии должен быть утвержден проект землеустройства его территории, что позволит привлекать к развитию сквера внешние инвестиции. Пока же благоустройство территории осуществляется за счет энтузиазма рядовых горожан, сгруппировавшихся в благотворительный фонд «Славянская мечта».

В наступающем сезоне энтузиасты планируют дополнить инфраструктуру сквера новым арт-объектом - гигантским пасхальным яйцом, собранным из «крашенок» и «писанок», сохранившихся с прошлогоднего всеукраинского рекорда. Кроме того, славянцы хотят наконец-то провести здесь чемпионат по парковым шахматам - эту площадку построили осенью прошлого года. Комплект «ростовых» шахматных фигур скверу подарили спонсоры-предприниматели.

Не получилось тогда - получится теперь. Так комментируют «учредители» сквера проект по созданию Аллеи семьи, на которой будут установлены арки, лавочки и фотозоны. Объявленный в 2016 году сбор средств нужной суммы не принес, и собранные деньги решили потратить на металлические буквы с названием сквера. В этом году энтузиасты планируют организовать более масштабную кампанию и все же довести начатое до конца.

Обращаем внимание жителей и гостей города, что в ближайшие выходные на обеих парковых территориях пройдут субботники, поучаствовать в которых приглашаются все желающие. Музыкальное сопровождение и хорошее настроение организаторы гарантируют.