«Вилла «Мария» нуждается в серьезной проверке

|23 марта 2017
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В исполкоме 17 марта, состоялось первое "стационарное" заседание рабочей группы, сформированной для изучения возможности возврата «Виллы «Мария» в пользование городской громады. На нем были рассмотрены результаты предыдущего – выездного – заседания.
Напомним, что в феврале коллектив Славянского краеведческого музея, поддержанный несколькими общественными организациями, выступил с инициативой по созданию рабочей группы, которая изучит соответствие нынешнего режима эксплуатации архитектурного памятника условиям охранного договора. Комиссия, в которую, кроме инициаторов, вошли руководители профильных отделов исполкома, побывала на объекте 6 марта. Сооружение осмотрели снаружи и внутри, а также пообщались с представителями УПЦ МП - сегодняшним балансодержателем виллы.
На это мероприятие пришли и пользователи здания, делегацию которых возглавил протоиерей Николай Фоменко. Свой визит в исполком они предварили письмом к городскому голове, в котором просили изменить состав рабочей группы - добавить в нее своих представителей и исключить из комиссии лиц, имеющих между собой родственные связи и служебную подчиненность. Конкретные персоны при этом не назывались. Когда же рабочая группа попыталась добиться от авторов письма имен и фамилий, отец Николай заявил, что на пункте об исключении он не настаивает. В то же время дополнить группу представителями церкви, по его мнению, необходимо - для объективного изучения темы.
Окончательного решения по данному вопросу заседающие так и не приняли. Сначала спор разгорелся насчет того, кого именно церковь хочет ввести в состав комиссии. Потом камнем преткновения стал формальный аспект - поскольку от части изложенных в письме просьб представители церкви отказались, документ признали неактуальным и попросили его переработать, чтобы рассмотреть на следующем заседании. Отметим, что на сегодняшний день в прежнем составе рабочая группа уже не существует - накануне заседания из нее по собственному желанию вышла начальник отдела культуры Марина Олейник.
Далее рабочая группа приступила к рассмотрению основного пункта повестки дня - изучению и подписанию акта визуального обследования «Виллы «Мария», проведенного во время выездного заседания специалистом ЧП "Рестро". Документ состоял из достаточно длинного перечня конструктивных элементов здания и оценки их технического состояния. Практически по всем позициям вывод был неутешительным. Оценки "аварийное" избежали лишь кровля и 21 металлопластиковое окно, вставленные балансодержателями после вступления в права пользования. Акт подписали все присутствовавшие в зале "легитимные" члены группы. Вместе с тем, понимая, что заверенный документ отображает лишь поверхностные результаты обследования, комиссия постановила ходатайствовать перед горсоветом о проведении полноценной технической экспертизы, которую должна будет выполнить лицензированная организация.
Также комиссия решила обратиться к соответствующим учреждениям с просьбой оценить здание виллы на предмет пожаро- и электробезопасности. Подводкой к такому дополнению стало обвинение в адрес балансодержателей в бездоговорном использовании электроэнергии. Последние, в свою очередь, заявили, что услугами РЭСа не пользуются. По их словам, здание отапливается автономным котлом, а освещается керосиновыми лампами и фонарями. Следующее заседание рабочей группы запланировано на ближайшее время.
P.S.: Несколько дней назад на сайте Славянского городского совета появилось объявление о начале процедуры обследования всех 29 расположенных в городе памятников архитектуры. «Виллу «Мария», как говорится в документе, проверят осенью нынешнего года.
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В исполкоме 17 марта, состоялось первое "стационарное" заседание рабочей группы, сформированной для изучения возможности возврата «Виллы «Мария» в пользование городской громады. На нем были рассмотрены результаты предыдущего – выездного – заседания.