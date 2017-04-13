Общественный совет Славянска начал работу

|28 марта 2017
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Почти год продолжалось противостояние инициативной группы общественников с городским руководством за легализацию общественного совета. 24 марта утвержденный исполкомом орган наконец приступил к работе.
На первое заседание, проходившее в большом зале исполкома, пришли представители 29-ти общественных организаций из 38, которые в нем числятся. Определившись с кворумом, собравшиеся приступили к утверждению повестки дня. Документ содержал три основных пункта: выборы председателя; избрание рабочей группы для доработки Положения об общественном совете и определение повестки дня следующего заседания.
Прения начались уже с первого пункта, с которым не согласился Михаил Нечипоренко. По его словам, проводить выборы до утверждения новой редакции Положения преждевременно, и в дальнейшем это может привести к ряду юридических коллизий. Однако, проведя голосование, председателя решили избрать сразу. На эту должность выдвинули три кандидатуры: Андрея Федорченко, Михаила Нечипоренко и Александра Белименко. Результаты рейтингового голосования получились такими: за первого свой голос отдали 27 членов совета, за второго – 5, за третьего – 15. Таким образом, большинством голосов на должность председателя консультативного органа при Славянском горисполкоме был избран Андрей Федорченко.
Стоит отметить, что срок, на который избран председатель, пока не определен - этот аспект должен быть отражен в Положении, которое предстоит доработать.
Далее собравшиеся перешли к формированию рабочей группы, которой поручат актуализировать типовое Положение к местным условиям. С количественным составом определились быстро. При всеобщем согласии в нее включили 9 человек - по примеру рабочей группы, которая готовила установочное собрание нового общественного совета. С персональным составом пошло не так гладко.
Заниматься «бумажной» работой, как оказалось, были готовы не все участники заседания. Некоторые кандидаты, аргументируя свое решение недостатком опыта и другими причинами, взяли самоотвод. Потенциально пригодных к этой работе, но отсутствующих на заседании членов совета, в рабочую группу решили не включать. В конце концов, необходимое количество все же набралось, и состав рабочей группы был утвержден.
В ближайшие две недели им придется серьезно потрудиться, ведь утверждение новой редакции Положения внесли в повестку дня уже следующего заседания. Это мероприятие, предположительно, состоится 6 или 7 апреля, в 16:00.
На апрельском собрании общественный совет предполагает также определить структуру органа, то есть направления работы, которым, по мнению общественности, необходимо уделить максимум внимания. Кроме того, участникам порекомендовали предоставить на следующем собрании свои соображения по проведению в Славянске общественных слушаний - с тем, чтобы внести их в соответствующий план работы исполкома на текущий год.
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Почти год продолжалось противостояние инициативной группы общественников с городским руководством за легализацию общественного совета. 24 марта утвержденный исполкомом орган наконец приступил к работе.